После сбора урожая не стоит оставлять грядки пустыми до весны. Осенью их лучше засеять сидератами - покровными культурами, которые защищают землю от эрозии, сдерживают сорняки и повышают плодородие почвы без лишних удобрений.

Подготовка грядок к зиме - это не только борьба с вредителями, которые прячутся в почве, но и забота о ее плодородии. После сбора урожая многие огородники оставляют грядки пустыми до самой весны, а зря: осенью их стоит засеять сидератами.

Сидераты - это покровные культуры, которые защищают поверхность земли от эрозии, сдерживают распространение сорняков и помогают накапливать органические вещества без дополнительных удобрений. Об этом пишет издание newsyou.info, цитируя специалиста по тепличному хозяйству и ландшафтному дизайну Джона Лонга: такие растения поддерживают здоровье почвы в период, когда на участке не выращивают основные овощные культуры.

Озимые сидераты нужно высевать достаточно рано осенью, чтобы до наступления холодов они успели нарастить достаточно зеленой массы. Плотный покров уменьшает эрозию и ограничивает развитие сорняков весной.

Какие 4 растения выбрать для огорода

Первый и самый простой вариант - овес. Это один из самых распространенных злаков, которым защищают землю и увеличивают количество органики. Его сеют в конце лета или осенью, а в регионах с суровыми зимами овес сам погибает от морозов, не успев дать семена.

Вторая культура - горох. Как и другие бобовые, он фиксирует атмосферный азот благодаря бактериям на корнях. Для озимого выращивания берут полевой или австрийский озимый горох. Его часто высевают вместе с овсом, и доля бобовых в такой смеси составляет около 30%.

Третий вариант - клевер багряный. Он обогащает почву азотом, а сеять его можно весной, в конце лета или в начале осени. При весеннем посеве он дает яркие красные цветы.

Четвертая культура - клевер луговой, который еще называют красным. Он неприхотлив, выдерживает затенение, подавляет сорняки и уменьшает эрозию. После завершения вегетации его убирают, чтобы подготовить грядки к новому сезону.

Что сделать с сидератами весной

Перед посадкой овощей покровные культуры убирают или останавливают их рост. Обычно это делают после начала цветения, но до образования семян: растения скашивают, заделывают в почву или накрывают непрозрачным материалом, чтобы перекрыть доступ света.

Некоторые культуры, в частности овес и отдельные виды гороха, в холодном климате отмирают самостоятельно. Польза сидератов зависит от вида: бобовые накапливают азот, злаки вроде овса и ячменя улучшают структуру почвы, а редька масличная длинным стержневым корнем разрыхляет тяжелые глинистые участки.

Весной скошенную массу можно оставить на грядках как мульчу - она удерживает влагу, сдерживает рост сорняков и постепенно разлагается, пополняя запасы органики. Тем, кто не хочет сеять сидераты, подойдет более простой вариант: грядки укрывают опавшими листьями или древесной щепой. Оба материала защищают почву зимой и повышают ее плодородие к следующему сезону.

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