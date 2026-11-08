Після збору останнього врожаю порожні грядки можуть ховати небезпеку - личинки шкідників, які переживуть навіть сувору зиму і навесні знищать картоплю, моркву та коріння молодих рослин.

Проволочник і личинки хруща здатні переживати навіть найсуворіші зими - вони зариваються глибоко в землю, а навесні знову беруться за картоплю, моркву і коріння молодих рослин. Саме тому восени, поки земля ще не промерзла, варто встигнути обробити порожні грядки.

Найкраще працювати одразу після збору врожаю. У листопаді це також цілком реально, якщо дозволяє погода. Головне - не зволікати: з настанням холодів личинки поступово забираються глибше, де спокійно перечікують морози, і дістати їх звідти стає значно важче.

Три кроки, які зменшать кількість шкідників

Якщо влітку картопля була погризена або рослини в'яли без видимої причини - це тривожний сигнал. Найімовірніше, у ґрунті оселився проволочник або личинки хруща. Перший крок - обережно розпушити проблемні грядки вилами на глибину приблизно 15-20 сантиметрів і уважно оглянути грудки землі.

Розпізнати шкідників просто. Проволочник - це тонка, тверда личинка жовтого або коричневого кольору, схожа на шматочок дроту. Личинка хруща - товста, світла, з коричневою головою, зазвичай зігнута дугою. Усіх знайдених вручну збирають, а частина личинок, що опинилася на поверхні, стане здобиччю птахів.

Приберіть бур'яни разом з корінням

Другий крок - боротьба з бур'янами, особливо з пирієм та іншими злаковими. Саме зарослі травою ділянки проволочник любить найбільше. Восени обов'язково видаляють кореневища пирію і багаторічних бур'янів, вибирають з землі пошкоджені бульби, які залишилися, та очищають грядки від решток хворих рослин.

Підготуйте ґрунт до наступного сезону

Третій крок - запам'ятати місця, де личинок знайшлося найбільше. Навесні такі ділянки треба перевірити перед посадкою картоплі та коренеплодів. Коли земля прогріється, можна закопати приманки з пророслого зерна - через 7-10 днів їх викопують і перевіряють, чи зібралися поруч проволочники.

Також варто продумати сівозміну. На сильно заражених ділянках не слід щороку вирощувати культури, які найбільше страждають від пошкодження коренів і бульб.

Чого не варто робити восени

Не поспішайте засипати грядки золою, крейдою чи доломітовим борошном. Ці речовини не є надійним засобом знищення личинок - їх вносять лише за потреби, з огляду на кислотність ґрунту. Так само не розраховуйте, що один посів люпину чи використання біопрепарату повністю позбавить город від шкідників.

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