Рибам цього тижня варто дослухатися до власного ритму - у перші дні сили будуть на нулі, а ближче до вихідних захочеться діяти.

Тиждень для Риб складається з двох різних половин: спочатку хочеться загорнутися у плед і нікуди не виходити, а потім з'являється і натхнення, і бажання рухатися. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і головна порада астрологів - не боротися з власним станом, а підлаштуватися під нього. Тим часом гороскоп для Козерога на цей тиждень радить зовсім інше.

Робота і фінанси

На початку тижня продуктивність буде не на висоті, тож не варто планувати на понеділок важливі перемовини чи складні рішення - краще зайнятися рутинними справами, які не потребують зусиль волі. У вівторок голова буде зайнята творчими ідеями, а не конкретними завданнями, тож цей день підійде для мозкового штурму, а не для виконання планів день у день. Зате середа і четвер - чудовий час, щоб довести творчий проєкт до пуття: саме тоді з'являється і натхнення, і енергія це реалізувати. У неділю варто сісти й подивитися на фінанси тверезим аналітичним поглядом - переглянути бюджет чи скласти план витрат на наступний тиждень.

Стосунки

Перші два дні тижня краще провести у спокійному режимі й попередити близьких, що зараз не найкращий момент для серйозних розмов чи активних спільних планів - хочеться тиші, а не компанії. А ось середа й четвер стають найтеплішими днями: якщо є партнер, саме зараз варто зробити щось разом - спільний проєкт, кулінарний експеримент чи планування подорожі зблизить сильніше за будь-які слова. На вихідних Рибам знову захочеться особистого простору, і це нормально - близьким варто дати трохи свободи.

Здоров'я та енергія

На початку тижня енергії буде обмаль, і це не привід себе картати: організму потрібен відпочинок, тож варто дозволити собі повільніший темп і більше сну. У п'ятницю й суботу з'являються сили для фізичної активності, причому краще обрати щось самостійне - пробіжку, прогулянку чи тренування наодинці із собою, без компанії. Неділя налаштовує на спокійний аналітичний лад - гарний час, щоб підбити підсумки тижня і скласти план на наступний.

Найкращі дні тижня

Середа і четвер стануть найяскравішими днями - творчість і стосунки отримають новий поштовх, тож варто використати цей час по максимуму. Субота теж вдала: фізична активність допоможе скинути напругу й повернути бадьорість після повільного початку тижня.

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