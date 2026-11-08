Ціни на пальне в Україні за рік злетіли на 46% - такий показник у жовтневому Інфляційному звіті навів Національний банк. Автогаз лише за жовтень подорожчав майже на третину, а в другій половині листопада може сягнути 66 грн за літр.

Ціни на пальне на українських АЗС продовжують бити рекорди: за підсумками року, що минув, вартість пального зросла на 46%. Такі цифри наводить Національний банк України у своєму жовтневому Інфляційному звіті.

Регулятор прямо називає дорожче пальне одним із головних чинників, які розкручують інфляцію. За оцінкою НБУ, споживча інфляція за підсумками 2026 року сягне 12,5%, і саме паливна складова разом із наслідками російських атак на виробничу та логістичну інфраструктуру тисне на ціни найсильніше.

Автогаз подорожчав на третину лише за місяць

Найболючіше зростання демонструє автомобільний скраплений газ. За даними Консалтингової групи «А-95», упродовж жовтня середня роздрібна ціна автогазу в Україні збільшилася на 13,75 грн/л - до 57,66 грн/л. Тобто лише за один місяць пальне подорожчало приблизно на 31%.

Станом на 6 листопада середня вартість скрапленого газу на українських АЗС наблизилася до 60 грн/л, а в окремих мережах у другій половині листопада може сягнути 66 грн/л.

Чому дорожчає автогаз

Аналітики «А-95» пояснюють стрибок обмеженою пропозицією пропану та бутану на світовому ринку. Скорочення виробництва в країнах Перської затоки й порушення морських перевезень через безпекові ризики зменшили постачання з Близького Сходу.

Через це азійські покупці, які традиційно закуповують великі обсяги скрапленого газу в регіоні, почали активніше конкурувати з європейськими споживачами за американський ресурс. Додатковий тиск на український ринок створює дефіцит автогазу в Польщі, Румунії та Литві - основних напрямках імпорту пального в Україну.

Станом на 6 листопада ціни пропозиції імпортного автогазу на польсько-українському кордоні перевищили 1500 доларів за тонну, на південних пунктах пропуску гуртова вартість також наблизилася до цієї позначки.

Коли інфляція почне сповільнюватися

НБУ очікує, що з 2027 року ціновий тиск поступово слабшатиме. Наприкінці наступного року інфляція, за прогнозом, знизиться до 7,3%, а у 2028-му повернеться до цільових 5%. Однією з причин уповільнення стане вичерпання ефекту від подорожчання пального.

Упродовж липня - жовтня 2026 року Нацбанк підвищив облікову ставку з 15% до 16,5%, щоб зробити гривневі заощадження привабливішими і стримати інфляційні очікування.

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