Середня ціна бензину А-95 знизилася на 23 копійки до 89,84 грн/л, натомість дизель і автогаз трохи додали в ціні. Які котирування на АЗС 5 листопада.

Ситуація з пальним на українських АЗС знову змінилася - у четвер, 5 листопада, бензин марки А-95 трохи подешевшав, тоді як дизель продовжив повільне зростання. Про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Середня ціна бензину А-95 знизилася на 23 копійки і становила 89,84 грн за літр. Натомість дизельне пальне додало 4 копійки - до 104,64 грн/л. Тобто розрив між дизелем і бензином знову зріс: різниця складає тепер майже 15 гривень на літрі.

Як змінилися середні ціни на пальне 5 листопада

За даними minfin.com.ua, динаміка за добу виглядає так:

Бензин А-95 преміум - 93,55 грн/л (мінус 33 копійки);

Бензин А-95 - 89,84 грн/л (мінус 23 копійки);

Бензин А-92 - 85,55 грн/л (мінус 73 копійки);

Дизельне пальне - 104,64 грн/л (плюс 4 копійки);

Автогаз - 59,44 грн/л (плюс 33 копійки).

Найпомітніше впав у ціні бензин А-92 - одразу на 73 копійки. Автогаз, навпаки, здорожчав на 33 копійки за літр, що водії, які переобладнали авто під газ, відчують уже найближчими днями.

Скільки коштує пальне у великих мережах

Ціни на конкретних заправках традиційно відрізняються. Найдешевший бензин А-95 тримають "Авантаж 7" - 86,95 грн/л, а найдорожчий у "ОККО" та WOG - 92,9 грн/л. Ось повна розкладка за мережами:

"Укрнафта": А-95 - 87,9 грн, дизель - 103,9 грн, автогаз - 57,9 грн;

"Авантаж 7": А-95 - 86,95 грн, дизель - 101 грн, автогаз - 56,95 грн;

БРСМ-Нафта: А-95 - 87,81 грн, дизель - 102,76 грн, автогаз - 57,97 грн;

UPG: А-95 - 88,9 грн, дизель - 102,9 грн, автогаз - 58,9 грн;

BVS: А-95 - 89,9 грн, дизель - 109 грн, автогаз - 57,23 грн;

"ОККО": А-95 - 92,9 грн, дизель - 106,9 грн, автогаз - 60,9 грн;

WOG: А-95 - 92,9 грн, дизель - 106,9 грн, автогаз - 59,9 грн.

Найвищий дизель серед перелічених мереж тримає BVS - 109 грн/л, тоді як у "Авантаж 7" він на 8 гривень дешевший. Різниця між найдешевшою і найдорожчою АЗС по бензину А-95 сягає майже 6 гривень на літрі, тож обираючи заправку, можна суттєво зекономити.

Що було днем раніше

У середу, 4 листопада, середня ціна бензину А-95 навпаки зросла на 1 копійку до 90,07 грн/л, а дизель додав 2 копійки до 104,6 грн/л. Тобто за два дні рух на ринку був різноспрямованим, що вказує на нестабільну ситуацію з пальним, але без ознак дефіциту.

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