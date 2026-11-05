Нацбанк з 4 листопада запровадив щоденний довідковий курс гривні до євро і змінив правила розрахунку офіційних курсів. Розбираємося, що це означає для звичайних українців.

Курс долара в Україні поки що лишається головним валютним орієнтиром, але з 4 листопада у гривні з'явився другий важливий показник - щоденний довідковий курс до євро. Національний банк запровадив новий індикатор, який розраховуватимуть кожного робочого дня станом на 12:00 за київським часом і оприлюднюватимуть не пізніше 12:30.

Про нововведення повідомила пресслужба НБУ. Регулятор пояснює: показник запровадили на запит учасників валютного ринку, щоб створити додатковий орієнтир для укладання угод між банками та їхніми клієнтами, а також спростити розрахунки за форвардними операціями в євро.

Як рахуватимуть новий курс євро

Довідковий курс гривні до євро визначатимуть на основі довідкового курсу гривні до долара станом на 12:00 та середнього значення котирувань долара до євро Bloomberg FX Fixings (BFIX). Для середнього показника братимуть котирування, зафіксовані о 10:30, 11:00, 11:30 та 12:00.

Якщо дані BFIX будуть відсутні або недоступні, НБУ застосує останній доступний курс долара до євро, встановлений Європейським центральним банком. Сам показник визначатимуть із точністю до чотирьох знаків після коми.

Важливий нюанс для тих, хто міняє валюту: використання цього курсу не є обов'язковим. Банки зможуть самостійно визначати умови валютних операцій відповідно до чинного регулювання. Тобто курс у конкретному обміннику чи банку надалі залежатиме від власної політики установи.

Що змінилося в розрахунку офіційних курсів

Одночасно Нацбанк оновив методику визначення офіційних курсів гривні до іноземних валют, спеціальних прав запозичення (СПЗ) та облікової ціни банківських металів. Для цих розрахунків використовуватимуть середні значення котирувань Bloomberg FX Fixings, зафіксованих з 10:30 до 15:00 з періодичністю кожні 30 хвилин.

Якщо котирування BFIX будуть недоступні, НБУ застосовуватиме альтернативні джерела: дані відповідних центральних банків або Refinitiv для курсів іноземних валют, а для облікової ціни банківських металів - інформацію Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів (LBMA) або Refinitiv. Розрахунок СПЗ робитимуть на основі курсів валют кошика СПЗ від відповідних центробанків.

Що чекає на гривню та ціни

Для звичайної людини новини кабінетних методик звучать складно, але суть проста: більше прозорості на валютному ринку. З 1 лютого 2027 року НБУ розкриватиме ще більше даних - кількість укладених угод, їхній загальний обсяг, мінімальний і максимальний курси, а також чи розраховували показники за звичайних або особливих умов.

Аналогічні вимоги до розкриття інформації запроваджуються і для Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA). Тобто ринок стане відкритішим, що має зменшити розрив між курсом у банках і реальною ціною валюти на чорному ринку.

Нові правила затверджені постановою правління НБУ №125, зміни до розрахунку UONIA - рішенням №397-рш. Обидва документи набрали чинності 4 листопада 2026 року.

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