5 листопада 2026 року (четвер) Православна церква України вшановує пам'ять мучеників Галактіона та Єпістимії, а також святителя Григорія Олександрійського. Розповідаємо, які традиції й прикмети пов'язані з цим днем та від чого краще утриматися.

Церковне свято 3 листопада в Україні минуло, і на зміну йому приходить нова дата церковного календаря. У четвер, 5 листопада 2026 року, Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять мучеників Галактіона та Єпістимії, а також святителя Григорія, архієпископа Олександрійського.

Яке церковне свято 5 листопада

Головні святі цього дня - мученики Галактіон та Єпістимія, які жили у III столітті. Галактіон народився в заможній язичницькій родині в місті Емеса, але ще в юності прийняв християнство і став ченцем. Єпістимія теж виросла в язичницькому середовищі, проте, дізнавшись про подвиг Галактіона, увірувала в Христа. Обоє загинули мученицькою смертю за відмову зректися віри.

Також 5 листопада вшановують пам'ять апостолів від сімдесятьох - Патрова, Єрма, Ліна, Гаїя та Філолога, а разом із ними - святителя Григорія, архієпископа Олександрійського, відомого боротьбою з єресями та захистом православного вчення.

Іменини 5 листопада

У цей день іменини святкують Григорії - саме так звучить головне православне ім'я за церковним календарем. Католики ж вітають Святославів та Ігорів. Якщо серед ваших близьких є люди з такими іменами, не забудьте привітати їх уже зранку.

Народні прикмети 5 листопада

Наші предки по прикметах на початку листопада визначали, якою буде зима. Якщо 5 листопада випадав сніг на мерзлу землю, вірили, що наступний рік буде врожайним. Теплий день без опадів вважали провісником холодної, але малосніжної зими.

Окремо стежили за деревами: якщо листя вже повністю опало, очікували ранньої та морозної зими, а якщо подекуди ще трималося, зима затягнеться з приходом. Грім у листопаді вважали знаком сніжної зими.

Що не можна робити 5 листопада

У цей день здавна намагалися не позичати гроші, сіль чи хліб із дому: вважалося, що разом із ними можна віддати достаток і удачу. Заборонялося сваритися, лихословити та бажати іншим зла - казали, що все сказане може повернутися сторицею.

Також не радили починати цього дня нові важливі справи без молитви: перед починаннями віряни йшли до храму або зверталися до святих удома, просячи заступництва. Вечір варто провести в спокої, без галасливих застіль.

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