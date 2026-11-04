Загальний індекс цін на продовольство наступного року зросте ще на 7,2%. Найбільше вдарить по гаманцях не лише українців, а й усього світу подорожчання пшениці.

Подорожчання продуктів за останні місяці турбує українців чи не щодня, а тепер до внутрішніх чинників додається ще й глобальний. Експерти Світового банку у жовтневому звіті Commodity Markets Outlook спрогнозували: світові ціни на зернові культури у 2027 році зростуть ще на 9,3%, а загальний індекс цін на продовольчі товари - на 7,2%.

Причому найбільше подорожчає саме пшениця. Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Електронну зернову біржу, причиною будуть три чинники: перебої з поставками з Чорноморського регіону, несприятливі погодні умови та зростання витрат на виробництво.

Скільки коштуватиме пшениця, кукурудза та інші культури

Американська тверда червонозерниста озима пшениця (HRW) подорожчає найбільше. У 2026 році її ціна зросте на 28% - з 243 до 311 доларів за тонну, а у 2027-му - ще на 13,5%, до 353 доларів за тонну.

Кукурудза у 2026 році подорожчає на 9,9% (з 203 до 223 доларів за тонну), а у 2027-му - ще на 5,4%, до 235 доларів. Ячмінь коштуватиме 164 долари за тонну цього року і 172 - наступного. Тайський рис із 5% битих зерен зросте в ціні з 408 до 448 доларів у 2026 році, а у 2027-му сягне 500 доларів за тонну.

Олійні культури подорожчають ще помітніше. Соєва олія у 2026 році злетить на 39% - до 1585 доларів за тонну, а у 2027-му буде коштувати вже 1765 доларів. Соєвий шрот цьогоріч подорожчає на 17,5% (до 430 доларів), наступного року - ще на 9,5%, до 471 долара. Сама соя сягне 489 і 515 доларів за тонну відповідно.

Чому продукти дорожчатимуть

Тиск на ціни додатково посилює подорожчання добрив та енергоносіїв. За оцінками Світового банку, у 2026 році ціни на енергоресурси зростуть ще на 32%, а нафта марки Brent подорожчає з 69 до 91 долара за барель. Індекс цін на добрива цьогоріч збільшиться на 14,3% (наприклад, карбамід подорожчає на 20,6% - до 510 доларів за тонну). У 2027 році добрива, щоправда, подешевшають на 12,4%, однак витрати на енергоносії, переробку та транспортування лишаться головними складовими собівартості агропродукції.

Найбільший ризик для цін - блокування поставок із портів Чорного моря, зростання цін на енергоносії та можливе посилення явища Ель-Ніньйо. У Світовому банку підрахували: якщо всі ці чинники складуться разом, у 2027 році світові ціни на продовольчу сировину на 12% перевищать базовий прогноз і стануть вищими, ніж у 2022 році. Найбільше від цього постраждають залежні від імпорту країни Північної Африки, Близького Сходу та Азії.

Що це означає для України

Для України, яка є одним із найбільших експортерів зерна у світі, зростання світових цін - водночас і ризик, і можливість. З одного боку, дорожча сировина б'є по собівартості продуктів усередині країни. З іншого - вищі світові котирування можуть означати більшу виручку для аграріїв, які зможуть продавати врожай дорожче.

Для порівняння: ще у квітневому звіті Commodity Markets Outlook експерти Світового банку прогнозували середню ціну на пшеницю на 2026 рік лише на рівні 253 доларів за тонну, а на 2027-й - 260 доларів. Тобто за пів року прогноз виріс більш ніж на 90 доларів за тонну - саме через погіршення ситуації з поставками з Чорноморського регіону.

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