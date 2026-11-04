Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 5 по 11 листопада обіцяє прохолодні дні з незначними опадами. Максимальна температура повітря не підніметься вище +7°, а дощі синоптики очікують двічі — у п’ятницю та середу.

Похолодання, яке вже накрило регіон цими днями, продовжиться й на наступному тижні. Київщину й надалі триматиме прохолодна погода з короткочасними опадами, хоча різких стрибків термометра синоптики не прогнозують.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня триматимуться в межах від +5° до +7°, а вночі повітря охолоджуватиметься подекуди до -1°.

У четвер, 5 листопада, вдень очікується +6°, вночі — +2°. Небо буде хмарним із проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У п’ятницю, 6 листопада, повітря прогріється до +7° — це найтепліший день тижня. Вночі стовпчики термометрів триматимуться на позначці +6°. Хмарність малохмарна, але синоптики попереджають про можливі опади.

У суботу, 7 листопада, температура опуститься до +5° вдень і +2° вночі. Хмарність мінлива, без опадів.

У неділю, 8 листопада, вдень утримається +5°, а вночі очікується найхолодніша позначка тижня — -1°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У понеділок, 9 листопада, повітря знову прогріється до +7° вдень, вночі — до +4°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 10 листопада, вдень утримається +7°, а вночі похолодає до +1°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 11 листопада, вдень знову +7°, вночі — +5°. Хмарність мінлива, синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 6 листопада, з температурою +7° вдень, а найпрохолодніше вдень буде в суботу, 7 листопада, — +5°. Перепад денних температур за тиждень невеликий — лише 2°. Опади синоптики прогнозують двічі — у п’ятницю, 6 листопада, та в середу, 11 листопада.

У дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та бути обережнішими за кермом через слизьку дорогу. А через нічне похолодання до -1° у неділю одягатися краще тепліше, у кілька шарів, — це особливо актуально для людей похилого віку та дітей.

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