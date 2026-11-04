Українські студенти з тимчасовим захистом у Чехії можуть виїжджати на Erasmus або навчальне стажування за кордон, але оформлення іншого дозволу на перебування може припинити їхній статус.

Навчання за кордоном для українців може вплинути на статус тимчасового захисту в Чехії. Українські студенти з таким статусом можуть виїжджати на Erasmus або навчальне стажування за кордон, і сам виїзд не скасовує захист. Однак оформлення іншого дозволу на перебування належить до причин, через які захист можуть припинити.

На підставі чеського тимчасового захисту можна перебувати в інших країнах Шенгенської зони сукупно до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Це не окремий ліміт для кожної держави, а спільний для всього Шенгену. Для навчання за межами Шенгену правила країни призначення потрібно перевіряти окремо.

Коли навчання за кордоном може припинити захист

Якщо стажування потребує довгострокової візи або дозволу на проживання, наслідки будуть іншими. Офіційний портал МВС Чехії попереджає: отримання в іншій державі візи на понад 90 днів, дозволу на проживання чи іншого захисту може припинити право на чеський тимчасовий захист. Участь в Erasmus сама собою не створює винятку.

Тому перед погодженням семестру за кордоном варто з'ясувати не лише його тривалість, а й документ, який оформлюватиме країна навчання. Коротка поїздка та отримання нового міграційного статусу мають різні наслідки.

Адреса в Чехії та статус ZDP

Окремо варто стежити за зареєстрованою адресою. Якщо реєстрацію житла скасують і протягом 90 днів адресою людини залишатиметься адміністративний орган МВС, це є підставою для припинення захисту. Цей строк не потрібно плутати з дозволеними 90 днями подорожей Шенгеном.

Для власників спеціального довгострокового перебування ZDP правила відрізняються. За інформацією ProUkrainu, отримання навчальної візи на понад 90 днів в іншій країні саме собою не припиняє ZDP. Однак перед поїздкою потрібно перевірити умови обох дозволів і вимоги країни навчання.

Що перевірити перед поїздкою

Практичний порядок дій простий: уточнити тривалість стажування, тип потрібної візи та актуальність чеської адреси. Проблеми з реєстрацією можуть мати окремі наслідки, тому перед виїздом варто переконатися, що адреса в Чехії залишається чинною.