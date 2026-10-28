Держава повністю покриває навчання дітей захисників і захисниць України сертифікатом на 100% вартості — але частина студентів втрачає допомогу через збій верифікації.

Безкоштовне навчання для дітей захисників України гарантує держава — сертифікат покриває 100% вартості навчання. Утім, частина студентів стикається з помилкою верифікації і не може отримати належну допомогу. Розповідаємо, хто має право на сертифікат і як виправити помилку самостійно, повідомили в Офісі омбудсмана.

Допомога призначена дітям віком до 23 років. Право на неї мають діти учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також діти загиблих (померлих) захисників і захисниць України. До переліку входять і діти зниклих безвісти за особливих обставин, полонених, тобто осіб, позбавлених волі внаслідок агресії РФ, та постраждалих учасників Революції Гідності.

Хто може отримати допомогу

Допомога надається як одноразова цільова безповоротна виплата. Держава покриває 100% вартості навчання за поточний рік — незалежно від раніше здобутого рівня освіти. Механізм діє в закладах освіти всіх форм власності, тож навчатися можна і в державних, і в комунальних, і в приватних. Кошти з держбюджету надходять безпосередньо на рахунок закладу освіти.

Як отримати сертифікат

Щоб отримати сертифікат на навчання, потрібно пройти три етапи. Спершу студент звертається до закладу освіти за місцем навчання й подає документи, що підтверджують статус. Далі заклад вносить його дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Після цього система автоматично перевіряє право на допомогу через державні реєстри, зокрема ДРАЦС, дані Податкової служби та Реєстр ветеранів.

Що робити за помилки верифікації

Найчастіше верифікація не проходить через те, що система не бачить зв'язку між студентом і батьками. Причина в тому, що в актовому записі про народження відсутній РНОКПП. У такому разі потрібно звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС і додати свій ідентифікаційний код до цього запису. Після оновлення даних у реєстрах система зможе автоматично підтвердити право на допомогу.

Якщо питання не вирішено

Якщо питання не вдається вирішити або право на допомогу ігнорують, в Офісі омбудсмана радять звертатися до нього. Написати можна на вулицю Інститутську, 21/8 у Києві (01008) або на електронну адресу, а зателефонувати — за номерами 1678 і +38 044 299 74 08.

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