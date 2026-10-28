Паспорт із завершеним строком дії не завжди означає, що українцю доведеться сплачувати штраф.

Паспорт громадянина України може залишатися дійсним навіть після завершення зазначеного терміну, якщо на документ поширюються спеціальні правила воєнного стану.

За інформацією Державної міграційної служби України, відповідальність за проживання з недійсним документом передбачена статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За перше порушення людина отримує попередження, а за повторне протягом року їй можуть призначити штраф від 17 до 51 гривні. Пеню за прострочення не нараховують.

Є кілька ситуацій, коли потрібно подбати про заміну документа або оновлення фотографії.

Власники ID-карток повинні стежити за строком їхньої дії. Для громадян віком від 14 до 18 років документ видають на чотири роки, а після досягнення 18 років — на десять років.

Власники паспортів-книжечок зразка 1994 року мають вклеювати нову фотографію після досягнення 25 та 45 років. Якщо цього не зробити у встановлений місячний термін, документ за загальним правилом вважається недійсним.





Які правила діють під час воєнного стану

Для частини документів передбачені винятки. Якщо строк дії ID-картки завершився після 24 лютого 2022 року або настав час вклеїти нове фото в паспорт-книжечку, але це не було зроблено через дію воєнного стану, документ продовжує посвідчувати особу та підтверджувати громадянство України.

Такі паспорти залишаються дійсними протягом усього періоду воєнного стану та ще 30 календарних днів після його припинення або скасування. Ці правила встановлені постановою Кабінету Міністрів України №1202.

Як уникнути проблем із документами

Навіть якщо закон дозволяє користуватися документом у період воєнного стану, варто заздалегідь подбати про його обмін. Недійсний паспорт може створити труднощі під час отримання адміністративних послуг, оформлення банківських операцій або вчинення нотаріальних дій.

Подати документи на обмін можна до підрозділу Державної міграційної служби, центру надання адміністративних послуг або «Паспортного сервісу».

Отже, штраф за проживання з недійсним паспортом невеликий, але головна проблема полягає в можливих обмеженнях під час оформлення важливих документів. Перед зверненням до установи варто перевірити, чи поширюються на ваш випадок правила продовження строку дії паспорта.