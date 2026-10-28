Паспорт с истекшим сроком действия не всегда означает, что украинцу придется платить штраф.

Паспорт гражданина Украины может оставаться действительным даже по истечении указанного срока, если на документ распространяются специальные правила военного положения.

По информации Государственной миграционной службы Украины, ответственность за проживание с недействительным документом предусмотрена статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За первое нарушение человек получает предупреждение, а за повторное в течение года ему может быть назначен штраф от 17 до 51 гривны. Пеню за просрочку не начисляют.

Есть несколько ситуаций, когда нужно позаботиться о замене документа или обновлении фотографии.

Владельцы ID-карт должны следить за сроком их действия. Для граждан от 14 до 18 лет документ выдают на четыре года, а по достижении 18 лет — на десять лет.

Владельцы паспортов-книжек образца 1994 должны вклеивать новую фотографию после достижения 25 и 45 лет. Если это не сделать в установленный месячный срок, документ по общему правилу считается недействительным.





Какие правила действуют во время военного положения

Для части документов предусмотрены исключения. Если срок действия ID-карты истек после 24 февраля 2022 года или пора вклеить новое фото в паспорт-книжечку, но это не было сделано из-за действия военного положения, документ продолжает удостоверять личность и подтверждать гражданство Украины.

Такие паспорта остаются действительными в течение всего периода военного положения и еще 30 календарных дней после его прекращения или отмены. Эти правила установлены постановлением Кабинета Министров №1202.

Как избежать проблем с документами

Даже если закон разрешает пользоваться документом в период военного положения, следует заранее позаботиться о его обмене. Недействительный паспорт может создать трудности при получении административных услуг, оформлении банковских операций или совершении нотариальных действий.

Подать документы на обмен можно в подразделение Государственной миграционной службы, центр предоставления административных услуг или «Паспортный сервис».

Следовательно, штраф за проживание с недействительным паспортом невелик, но главная проблема заключается в возможных ограничениях при оформлении важных документов. Перед обращением в учреждение следует проверить, распространяются ли на ваш случай правила продления срока действия паспорта.