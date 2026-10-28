Паспорт гражданина Украины может оставаться действительным даже по истечении указанного срока, если на документ распространяются специальные правила военного положения.
По информации Государственной миграционной службы Украины, ответственность за проживание с недействительным документом предусмотрена статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За первое нарушение человек получает предупреждение, а за повторное в течение года ему может быть назначен штраф от 17 до 51 гривны. Пеню за просрочку не начисляют.
Есть несколько ситуаций, когда нужно позаботиться о замене документа или обновлении фотографии.
Владельцы ID-карт должны следить за сроком их действия. Для граждан от 14 до 18 лет документ выдают на четыре года, а по достижении 18 лет — на десять лет.
Владельцы паспортов-книжек образца 1994 должны вклеивать новую фотографию после достижения 25 и 45 лет. Если это не сделать в установленный месячный срок, документ по общему правилу считается недействительным.
Какие правила действуют во время военного положения
Для части документов предусмотрены исключения. Если срок действия ID-карты истек после 24 февраля 2022 года или пора вклеить новое фото в паспорт-книжечку, но это не было сделано из-за действия военного положения, документ продолжает удостоверять личность и подтверждать гражданство Украины.
Такие паспорта остаются действительными в течение всего периода военного положения и еще 30 календарных дней после его прекращения или отмены. Эти правила установлены постановлением Кабинета Министров №1202.
Как избежать проблем с документами
Даже если закон разрешает пользоваться документом в период военного положения, следует заранее позаботиться о его обмене. Недействительный паспорт может создать трудности при получении административных услуг, оформлении банковских операций или совершении нотариальных действий.
Подать документы на обмен можно в подразделение Государственной миграционной службы, центр предоставления административных услуг или «Паспортный сервис».
Следовательно, штраф за проживание с недействительным паспортом невелик, но главная проблема заключается в возможных ограничениях при оформлении важных документов. Перед обращением в учреждение следует проверить, распространяются ли на ваш случай правила продления срока действия паспорта.