В ноябре 2026 года украинские пенсионеры продолжат получать выплаты с учетом мартовской индексации и установленных доплат — общего перерасчета с 1 ноября не предусмотрено. Рассказываем о минимальных суммах, возрастных надбавках и о том, как переселенцам перевести выплату пенсии по новому адресу.

Пенсионные выплаты в Украине с 1 ноября останутся на уровне, установленном на 2026 год: отдельного общего перерасчета для большинства получателей в ноябре не предусмотрено. Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины, которое приводит «Факты ICTV».

Последняя общая индексация пенсий состоялась 1 марта 2026 года согласно постановлению Кабинета Министров № 236. Коэффициент индексации составил 1,121 — то есть пенсии, подлежавшие перерасчету, увеличили на 12,1%. При этом размер повышения ограничили суммой 2 595 гривен, а минимальная доплата по результатам перерасчета составила 100 гривен.

Отдельный перерасчет провели с 1 апреля 2026 года: Пенсионный фонд автоматически пересчитал выплаты пенсионерам, которые продолжали работать и приобрели необходимый страховой стаж или право на учет заработной платы. А вот общего повышения именно с 1 ноября закон не предусматривает — поэтому большинству получателей в этом месяце не стоит ожидать роста сумм.

Минимальные пенсии с 1 ноября

Размеры минимальных пенсионных гарантий, установленные на 2026 год, продолжают действовать в ноябре. Они зависят от возраста, стажа и статуса пенсионера:

4 213 грн — неработающие пенсионеры от 65 лет со стажем не менее 30 лет у женщин и 35 — у мужчин, а также граждане от 80 лет со стажем 20 лет (женщины) и 25 лет (мужчины);

4 050 грн — пенсионеры от 70 до 80 лет при наличии стажа 30/35 лет; если стажа не хватает, доплату считают пропорционально;

3 725 грн — пенсионеры до 70 лет с необходимым стажем, а также люди с инвалидностью I группы;

3 406 грн — другие категории неработающих пенсионеров, на которых распространяются гарантии.

Отдельно установлены минимальные пенсии для людей с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы: I группа — 11 041,85 грн, II — 8 838,60 грн, III — 6 808,95 грн.

Возрастные доплаты в ноябре

Пенсионеры, достигшие 70, 75 или 80 лет, могут получать ежемесячную компенсационную доплату. При условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340,35 грн, доплата составляет:

от 70 до 75 лет — 300 грн;

от 75 до 80 лет — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

Такую надбавку не нужно оформлять ежемесячно — после возникновения права Пенсионный фонд назначает ее автоматически. Важный нюанс: если пенсия приближается к предельному показателю 10 340,35 грн, доплату уменьшают так, чтобы общая сумма не превышала этот порог. Например, пенсионеру 75–80 лет с пенсией 10 000 грн вместо 456 грн добавят 340,35 грн.

Что делать переселенцам, выехавшим с ТОТ

Пенсионный фонд разъяснил, как действовать людям, которые выехали с временно оккупированных территорий и теперь живут на подконтрольной Украине территории, но в пенсионном деле у них по-прежнему указан адрес на ТОТ. Им стоит перевести выплату пенсии по фактическому месту проживания.

Согласно статье 47 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсию выплачивают по месту фактического проживания, указанному в заявлении, — а зарегистрированный или задекларированный адрес не является определяющим.

Как перевести выплату пенсии по новому адресу

Подать заявление об изменении места выплаты пенсии можно двумя способами:

лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

онлайн — через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

После обработки заявления в пенсионное дело вносят информацию о фактическом месте проживания на подконтрольной территории. Это, по разъяснению ПФУ, является основанием для продолжения выплаты пенсии в течение срока ее назначения — независимо от прохождения физической идентификации.

Итак, в ноябре пенсионеры будут получать выплаты с учетом мартовской индексации, действующих минимальных гарантий и положенных доплат. Работающим пенсионерам стоит помнить об апрельском перерасчете, а тем, кто выехал с ТОТ, — проверить адрес выплаты и при необходимости подать заявление о его переводе.

Ранее Politeka сообщала, выплаты для военных во время лечения: кто получит 50 000 или 100 000 гривен ежемесячно.

Также Politeka сообщала, доплата к пенсии: кто получает 2595 гривен и что изменится в 2027 году.