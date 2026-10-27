Мобилизация в Украине предусматривает продление отсрочки для военнообязанных, которые и далее имеют законные основания для ее получения. В большинстве случаев.

Мобилизация в Украине не требует повторной подачи документов через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), ведь продолжение происходит автоматически.

Автоматическое продление возможно благодаря обмену информацией между государственными реестрами. Если сведения подтверждают право человека на отсрочку, повторно подавать заявление и собирать документы не требуется.

Такой механизм упрощает процедуру для тех, чьи обстоятельства не изменились, а необходимые данные доступны государственным органам. В то же время, автоматическое обновление статуса возможно не в каждой ситуации.

В каких случаях нужно идти в ЦНАП

Обращение в ЦНАП может потребоваться, если государственные реестры не позволяют автоматически подтвердить основание для отсрочки. Дополнительные документы могут попросить предоставить представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Поэтому перед истечением действующего срока следует проверить актуальность информации о своем основании. Если автоматическое продление не произошло или возникла необходимость дополнительного подтверждения, следует уточнить дальнейшие действия.

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Когда можно подать документы

Порядок определяет постановление Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года. Согласно ей, документы для продления отсрочки по тому же основанию через ЦНАП можно подать не ранее чем за 30 календарных дней до истечения срока.

Следовательно, Мобилизация в Украине не означает, что каждому военнообязанному нужно лично обращаться в ЦНАП для возобновления отсрочки. Если право подтверждается государственными реестрами, то процедура происходит автоматически. Если проверка не дает результата или требуется дополнительная информация, может потребоваться личное обращение.