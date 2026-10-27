Всего за неделю оптовая стоимость огурцов подскочила на 32%, а в рознице килограмм уже стоит более 100 гривен. Эксперты объясняют, чего ждать от цен на тепличные овощи и мясо этой зимой.

Подорожание продуктов в Украине набирает обороты — осеннее похолодание и завершение уборки урожая уже вызвали первые колебания цен на продовольственном рынке. Заметнее всего дорожают тепличные овощи: всего за одну неделю оптовая цена огурцов взлетела на 32%.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, в розничных сетях килограмм огурцов уже превысил отметку в 100 гривен, и цена пока не собирается останавливаться.

Почему одни овощи дешевеют, а другие стремительно дорожают

На рынке сейчас образовался заметный разрыв между «борщовым набором» и тепличными культурами. Дешевеют белокочанная и цветная капуста, картофель, кабачки и баклажаны. Аграрии пытаются быстро распродать поздний урожай, ведь закладка его на длительное хранение влечет большие расходы на электроэнергию и постоянные риски повреждения складов из-за вражеских обстрелов.

В то же время тепличные помидоры, огурцы и лук дорожают. Зимой Украина традиционно становится зависимой от импорта, ведь отечественные теплицы не могут покрыть внутренний спрос из-за высокой себестоимости производства. Ключевым поставщиком остается Турция.

«Если смотреть на овощную группу, то многое в цене будет зависеть от того, какая сложится ситуация в Турции», — отметил Марчук.

Что будет с ценами на мясо

По оценкам экспертов, большинство видов мяса уже приближаются к своему экономическому пику. Килограмм курятины сейчас стоит около 230 гривен, а говядины — до 400 гривен. Конкретная стоимость зависит от вида мяса, части туши и места продажи.

Дальнейший рост цен на курятину и говядину, по словам Марчука, может составить еще 10%. На стоимость будут влиять затраты производителей, спрос, логистика и общая ситуация на продовольственном рынке.

Отдельное внимание эксперт уделил свинине. Из-за вспышек африканской чумы свиней Госпродпотребслужба и хозяйства вынуждены проводить вынужденный убой и утилизацию поголовья — как в частных дворах, так и на промышленных фермах. Зараженное мясо строго запрещено к продаже.

«Это может привести к росту цен на свинину более чем на 10%», — подытожил Марчук.

Что дешевеет на рынке сейчас

белокочанная капуста;

картофель;

цветная капуста;

кабачки;

баклажаны.

Что дорожает: тепличные огурцы, помидоры и лук, а в мясном секторе наибольший риск скачка — у свинины.

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