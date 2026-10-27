Стоимость посылок из Украины в Евросоюз может возрасти с 1 ноября 2026 года.

Стоимость посылок зависит от количества отдельных товарных позиций в таможенной декларации, а не от общей суммы заказа.

В ЕС планируют ввести новую таможенную пошлину Union Handling Fee — 2 евро за каждую товарную позицию. Нововведение будет относиться к товарам, которые заказывают дистанционно в странах за пределами Евросоюза. В частности, это окажет влияние на украинских предпринимателей, интернет-магазины и продавцов на маркетплейсах.

Сколько придется платить за посылки

Размер нового сбора будет зависеть от того, сколько разных товарных позиций указано в декларации. К примеру, если отправка содержит ручку, блокнот и брелок, за каждый из этих товаров начислят по 2 евро. Общая сумма нового платежа составит 6 евро.

Если в посылке будут две одинаковые ручки, которые оформляют как одну товарную позицию, сбор будет составлять 2 евро. Следовательно, несколько одинаковых единиц товара не всегда означают несколько платежей.

Кроме того, новый сбор не отменяет других таможенных платежей. В частности, с 1 июля 2026 года действует отдельная пошлина в размере 3 евро за товарную позицию. Налоги и другие начисления могут также увеличить конечную сумму.





Кого коснутся новых правил

Изменения важны для украинцев, продающих товары покупателям в странах ЕС. Дополнительные расходы могут учесть в цене продукции или перевести на покупателя — это зависит от условий продажи и доставки.

Стоимость посылок может вырасти даже тогда, когда речь идет о недорогих покупках. Для нового сбора не предусмотрена предельная стоимость отправки: его планируют применять также к товарам дороже 150 евро.

Украинские почтовые операторы "Укрпочта" и "Новая почта" уже сообщили о подготовке к изменениям. Продавцам советуют проверить товарные каталоги и подготовить необходимые идентификаторы продукции во избежание задержек при таможенном оформлении.

Ожидается, что новый платеж начнет действовать с 1 ноября. Однако окончательная дата зависит от завершения процедуры в ЕС и официального обнародования соответствующего документа.