Самые дешевые тарифы Vodafone, lifecell, киевстар в октябре 2026 года стартуют от 100 грн, но доступны не всем абонентам.

Самые дешевые тарифы Vodafone, lifecell, Киевстар отличаются не только ценой, но и условиями подключения, объемом интернета и количеством минут.

Vodafone: пакеты за 100 и 160 гривен

Самая низкая цена в линейке оператора имеет Device M — 100 грн в месяц. За эти деньги абонент получает 10 ГБ интернета, но звонки и SMS оплачиваются отдельно – по 1 грн в минуту или сообщение. Подключить пакет могут только клиенты, ранее пользовавшиеся Device S.

Другой вариант - Device L за 160 грн. Он предусматривает 18 ГБ трафика, а разговоры и сообщения тарифицируются по той же ставке. Другие предложения Vodafone стоят от 280 грн, а для переноски номера стартовая цена составляет 350 грн.

lifecell: скидки для отдельных групп

Тариф «Забота» стоит 190 грн и предназначен для пенсионеров и людей от 55 лет. Пакет включает в себя безлимитные звонки внутри сети, 1000 минут на другие украинские номера, а также 20 ГБ интернета для остальных сайтов и сервисов. Соцсети и мессенджеры из списка оператора доступны без ограничения трафика.

Стандартная цена тарифа "Макси" с 14 октября составляет 500 грн. Если перенести номер от другого оператора стоимость снижается до 270 грн. После идентификации номера через Действие или в магазине lifecell пакет будет стоить 350 грн.

Киевстар: предложения для разных категорий

В Киевстар тариф «ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт» стоит 220 грн в месяц. Он предназначен для людей от 60 лет. Для детей от 6 до 16 лет предусмотрен пакет «Детский» за 270 грн.

Тариф «ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий» стоит 370 грн для обычных клиентов. В пакет входят 40 ГБ мобильного Интернета, безлимитные звонки внутри сети, 300 минут на другие номера, 300 SMS и домашний Интернет со скоростью до 300 Мбит/с. Для абонентов, переходящих от другого оператора, цена составляет 290 грн., а наполнение пакета отличается.

На что обратить внимание перед подключением

Самые дешевые тарифы на Vodafone, lifecell, Киевстар могут иметь ограничения по возрасту, предыдущему пакету или способу перехода. Поэтому перед оплатой следует проверить полную стоимость, количество минут и Интернета, а также условия продления действия скидки.