Мобилизация в Украине не позволяет просто игнорировать надлежаще оформленный вызов на медосмотр, однако человек может требовать соблюдения законной процедуры.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат и соучредитель J&V Partners Юлия Данилова. По ее словам, сам отказ от осмотра не освобождает от соответствующего долга, а за нарушение правил военного учета может наступать административная ответственность.





Как пояснила юрист, законодательство предусматривает обязанность проходить медицинское освидетельствование для соответствующих категорий граждан. Если человека должным образом вызвали на комиссию, но он отказывается от осмотра, это может иметь правовые последствия.

По информации адвоката, за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен. За нарушение правил военного учета санкция по статье 210 КУоАП может составлять от 3400 до 5100 гривен. Конкретная квалификация зависит от обстоятельств дела.

В то же время, важно, как именно человека направили на медосмотр. Если процедуру нарушили, например, не вручили надлежащего вызова и не дали возможности подготовить медицинские документы, требование соблюдать установленный порядок не обязательно будет считаться уклонением.

Как поступить, если во время ВЛК нарушили права

Мобилизация в Украине не отменяет права человека на надлежащее медицинское освидетельствование. По словам Юлии Даниловой, если комиссия не учла медицинские выписки, результаты анализов или не направила необходимое обследование, ее постановление можно обжаловать.

Для этого важно хранить медицинские документы и фиксировать нарушение процедуры. Обжалование может производиться в административном порядке или через суд. В то же время суд проверяет, прежде всего, соблюдение процедуры, а не устанавливает диагноз вместо врачей.

Адвокат советует не ограничиваться простым отказом от обзора, а использовать законные способы защиты своих прав. Если вызов оформлен надлежащим образом, игнорирование комиссии может только усугубить ситуацию.



Источник: 24 Канал