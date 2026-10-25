Эту неделю Козероги проведут в режиме постепенного разгона: спокойное начало сменится настоящим энергетическим взрывом в середине недели. Прогноз обнародовало издание Horoscope.com, и главный совет астрологов — не спешить в первые дни, ведь основная сила придет чуть позже.

Работа и финансы

В понедельник и вторник уровень энергии будет обычным, поэтому не стоит сразу браться за самые сложные задачи — лучше распределить дела и подготовить почву для рывка. А вот со среды ситуация изменится кардинально: Козероги почувствуют прилив сил, который позволит справиться с объемной работой буквально за считанные часы. То, на что раньше уходил целый день, теперь будет решаться мгновенно. Это удачный момент, чтобы завершить отложенные проекты, договориться о важных встречах или взяться за то, что казалось слишком масштабным. Финансовые вопросы стоит планировать именно на вторую половину недели — тогда решения будут более взвешенными.

Отношения

В четверг Козероги станут настоящим центром внимания: их харизма и внутреннее сияние будут привлекать взгляды окружающих. Это отличное время для новых знакомств, откровенных разговоров и укрепления теплых отношений с близкими. Партнеры и друзья заметят изменения в вашем настроении и охотно поддержат ваши идеи. Одиноким Козерогам стоит воспользоваться моментом и больше общаться — именно сейчас шансы на приятное знакомство возрастают.

Здоровье и энергия

Пятница станет пиком физической выносливости: Козероги удивят окружающих тем, сколько успевают сделать, не теряя бодрости. Стоит воспользоваться этим подъемом для активности, спорта или просто насыщенного дня, ведь тело и разум будут работать слаженно. Впрочем, после такого интенсивного рывка важно дать себе возможность восстановиться — полноценный отдых в выходные поможет сохранить этот ресурс надолго.

Лучшие дни недели

Среда станет переломным моментом недели — именно тогда включается "форсаж", который позволяет справляться с любыми задачами на удивление быстро. Четверг отличается повышенной привлекательностью и вниманием окружающих, поэтому стоит использовать этот день для общения. А выходные принесут неожиданное решение: идея, которая казалась неосуществимой, вдруг оформится в четкий и надежный план действий. Не ждите мгновенных результатов — главное, что направление станет понятным.