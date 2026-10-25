Тепличные помидоры в Украине за неделю подорожали на 14% — в супермаркетах килограмм уже приближается к 90 гривнам. На цену повлияло сокращение предложения отечественных овощей.

Цены на продукты в Украине снова меняются — тепличные помидоры за неделю подорожали сразу на 14%, а в супермаркетах килограмм уже приближается к 90 гривнам.

Как сообщает Socportal со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit, рост цен на томаты продолжается уже вторую неделю подряд. Тепличные помидоры в Украине сейчас стоят в среднем 50–75 гривен за килограмм.

Почему помидоры дорожают

Главная причина подорожания — погода. Из-за неё созревание томатов в стационарных теплицах замедлилось, а поставки из плёночных теплиц полностью прекратились. В результате овощ поступает на рынок нерегулярно и в недостаточном количестве.

Импортные помидоры пока не спасают ситуацию. Хотя объёмы поставок из-за границы постепенно увеличиваются, они ещё не могут полностью покрыть дефицит отечественной продукции, объясняют эксперты.

Сколько стоят помидоры в супермаркетах

В магазинах цены заметно выше средних оптовых. По данным издания, в «Сильпо» килограмм помидоров продают по 87,50 гривны, в Varus — по 84,90 гривны, а в АТБ тепличные томаты из Турции стоят 89,89 гривны за килограмм.

Таким образом, в перечисленных сетях килограмм помидоров обходится примерно в 85–90 гривен. Стоимость может отличаться в зависимости от магазина, сорта и региона.

Будет ли дешевле

Несмотря на недавнее подорожание, в годовом сравнении помидоры остаются дешевле: тепличные томаты в Украине сейчас в среднем на 18% дешевле, чем в середине октября 2025 года.

Помидоры остаются ценным продуктом для ежедневного рациона: они содержат витамин С, калий и антиоксидант ликопин, который защищает клетки от окислительного стресса. Поэтому даже при более высокой цене они остаются полезным дополнением к салатам и соусам.

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