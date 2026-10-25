Единовременная выплата на отопительный сезон составляет 19 400 грн на домохозяйство — втрое больше, чем прошлой зимой. Заявления принимают только лично, и времени осталось немного.

Денежная помощь по международным программам этой осенью расширилась — государство запустило единовременную «Зимнюю поддержку» на отопительный сезон 2026–2027 годов. Речь идет о 19 400 грн на одно домохозяйство, и это втрое больше 6 500 грн, которые выплачивали прошлой зимой. Редакция Politeka собрала все, что нужно знать: кто имеет право, куда идти и что взять с собой.

Главное отличие этого сезона — деньги выдают не на каждого человека, а на домохозяйство в целом. Домохозяйство — это один человек или несколько лиц, зарегистрированных либо задекларированных в одном жилье в общине из перечня. Даже если в квартире живут пенсионерка с инвалидностью и ее внук-переселенец, выплата будет одна на всех.

Кто имеет право на 19 400 грн

Право возникает, если хотя бы одному члену домохозяйства назначена одна из выплат, определенных постановлением Кабмина №1084 от 3 сентября 2026 года. В перечень входят: пенсия по инвалидности или государственная соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью; жилищная субсидия или субсидия на сжиженный газ и твердое топливо; помощь на проживание внутренне перемещенным лицам; помощь на детей одиноким матерям, при рождении ребенка или в многодетных семьях; помощь детям-сиротам в приемных семьях и детских домах семейного типа; помощь неработающим людям пенсионного возраста без права на пенсию.

Отдельно могут подать заявление без какой-либо из этих выплат лица с инвалидностью, одинокие нетрудоспособные пенсионеры и многодетные семьи. Тогда статус придется подтвердить документами, а одиночество иногда проверяют актом обследования условий проживания.

Второе обязательное условие — фактическое проживание в общине из официального перечня Министерства социальной политики. Общины расположены в восьми прифронтовых областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Первый перечень охватывает общины в зоне до 20 км от линии фронта, второй — полосу 20–50 км. Временно оккупированные территории программа не охватывает.

Как подать заявление

Онлайн-варианта нет: через «Дию» или веб-портал ПФУ заявление не подать. Министерство объясняет это потребностью лично идентифицировать человека и дать ему возможность самостоятельно выбрать способ получения средств. Жители общин из первого перечня обращаются в сервисный центр ПФУ или ЦНАП, из второго — только в исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета либо военную администрацию.

Какие документы нужны

Понадобятся паспорт или ID-карта и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — не только на заявителя, но и на других членов домохозяйства. В комплект входят документы о месте проживания или справка ВПЛ, подтверждение уязвимой категории, если она не подтягивается из реестров, и IBAN счета в украинском банке для зачисления денег.

Прием заявлений начался 1 сентября и длится до 30 октября 2026 года включительно. Решение принимают в течение 30 календарных дней, о результате ПФУ сообщает в течение трех рабочих дней. По первому механизму выплаты должны завершить до 30 ноября 2026 года. Деньги зачисляют на банковский счет, выплачивают через «Укрпочту» или переводом Western Union — в зависимости от зоны.

Важно: «Зимняя поддержка» не учитывается в совокупный доход семьи при назначении субсидии и не уменьшает помощь на проживание переселенцам. С 19 400 грн не удерживают налог на доходы и военный сбор. Если вашей общины нет в перечне — права на выплату нет, даже при наличии льготного статуса.

Ранее Politeka сообщала, кто из переселенцев в Харьковской области может получить выплаты.

Также Politeka сообщала, как получить до 2600 долларов помощи в Киевской области.