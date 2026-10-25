С 24 ноября 2026 года в Украине должны заработать новые правила денежного обеспечения военных, которые из-за ранений или травм лечатся более 12 месяцев. Вместо обрыва выплат закон гарантирует сохранение обеспечения и ежемесячную доплату в 50 000 или 100 000 гривен.

Выплаты для военных во время длительного лечения в Украине кардинально меняются: с 24 ноября 2026 года должны вступить в силу основные положения закона №4954-IX, касающиеся бойцов, которые лечатся более 12 месяцев после ранения, травмы или контузии. Об этом сообщил адвокат Назар Олексюк.

Ранее срок выплат во время непрерывного лечения ограничивался 12 месяцами подряд. По истечении этого срока возникала неопределенность с финансовым обеспечением военных, которые и дальше нуждались в операциях, стационарном лечении или реабилитации. Теперь этот пробел урегулирован.

Что предусматривает новый закон для военных

Закон позволяет продлевать стационарное лечение свыше 12 месяцев при наличии медицинских показаний. Повторный осмотр ВВК должен состояться не позднее окончания продленного срока лечения, но не позднее чем через четыре месяца после его продления.

Для военных, которых в связи с лечением или реабилитацией перевели в распоряжение командира, предусмотрено сохранение денежного довольствия на весь этот период. Оно включает должностной оклад по последнему месту службы, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет и ежемесячные дополнительные выплаты постоянного характера.

Кто получит 50 000 гривен ежемесячно

Ежемесячное вознаграждение в размере 50 000 гривен предусмотрено для военнослужащих, которые вследствие ранения, травмы, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, находятся на стационарном лечении, официально продленном свыше 12 месяцев, или в отпуске для лечения после тяжкой травмы.

Важная особенность: право на эту выплату не ограничивается только боевыми ранениями. Она может распространяться и на другие повреждения, полученные при исполнении обязанностей службы, если соблюдены установленные законом условия.

Кому будут платить 100 000 гривен

Вознаграждение в размере 100 000 гривен в месяц предусмотрено для военных, которые после 12 месяцев продолжают стационарное лечение и одновременно имеют тяжелое ранение, травму, контузию или увечье, связанные с защитой Родины.

Если военный имеет право и на 50 000, и на 100 000 гривен, суммы не суммируются — предусмотрена выплата одного, большего по размеру, вознаграждения при наличии соответствующих оснований.

Начислят ли выплаты автоматически

Начисления не будут производиться автоматически. Для назначения выплат значение имеют причинная связь повреждения с исполнением обязанностей военной службы или с защитой Родины, подтверждение тяжести повреждения для вознаграждения в 100 000 гривен, медицинские показания и официальное продление стационарного лечения.

Что нужно для оформления выплаты

Сам факт лечения свыше 12 месяцев не означает, что дополнительное вознаграждение назначат без проверки других условий. Для выплаты нужны: своевременное прохождение повторного осмотра ВЛК, приказ командира о выплате, надлежащее кадровое оформление и соблюдение правительственных и ведомственных процедур.

Кроме того, практический механизм реализации будет зависеть от решений Кабмина. Правительство имеет три месяца со дня публикации закона на принятие необходимых нормативно-правовых актов. Поэтому сама дата 24 ноября еще не означает автоматического запуска всех процедур — военным стоит следить за обновлениями нормативной базы и проверять оформление своих документов.

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