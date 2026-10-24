Мобилизация в Украине может претерпеть изменения через пересмотр правил бронирования работников и усиление ответственности за уклонение от военной службы.

Мобилизация в Украине остается одним из ключевых вопросов для правительства, которое ищет возможность обеспечить ротацию военных на фронте.

Премьер-министр Сергей Корецкий в интервью BBC сообщил, что Верховная Рада вновь рассматривает ранее представленный законопроект об усилении ответственности за уклонение от призыва и самовольное уход от воинской части.

По словам главы правительства, потребность в ротации растет, поскольку военные выбывают из службы из-за ранения, гибели или пропажи без вести. В то же время, количество работников с бронированием в тылу продолжает увеличиваться.

Какие предприятия смогут бронировать работников

Правительство планирует более тщательно проверять компании, имеющие статус критически важных. Основными критериями будут оставаться вклады в обороноспособность и обеспечение жизнедеятельности государства.

Особое внимание будет уделено предприятиям, которые оформляют бронирование для большого количества сотрудников, но производят мало продукции, важной для страны. По словам премьера, сам статус компании и количество трудоустроенных людей не должны являться единственными основаниями для предоставления такого права.

Введут ли экономическое бронирование

Сергей Корецкий не исключил возможности введения экономического бронирования. Однако высокая зарплата работников и отсутствие налоговых долгов сами по себе не будут гарантировать предприятию статус критически важного.

Отдельно премьер заверил, что в преддверии зимы правительство не планирует изменять процент бронирования работников энергетической отрасли.

Что это значит для военнообязанных

Мобилизация в Украине предполагает не только пополнение войск, но и поиск баланса между потребностями фронта и работой экономики. Власти планируют усилить контроль за обоснованностью бронирования, а также вернулись к вопросу ответственности за уклонение от службы.

В то же время, конкретные параметры будущих изменений зависят от дальнейшего рассмотрения законодательных инициатив. Поэтому сообщения о возможных новых ограничениях для забронированных работников следует отличать от уже действующих норм.