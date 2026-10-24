Соблюдение всех требований и правильное оформление запроса позволит быстро получить возврат средств за газ.

Если клиент случайно внес неправильную сумму или перепутал реквизиты, он может инициировать процедуру возврата денег за газ, сообщает Politeka.net .

Об этом информируют в Нафтогазе.

Когда возможен возврат оплаты за газ?

Компания отмечает, что клиенты имеют право вернуть деньги, если была допущена ошибка в платеже за газ. Для этого существует специальная инструкция, которую «Нефтегаз» обнародовал на своих информационных ресурсах.

«Нафтогаз» обязан вернуть ошибочно перечисленные расходы, если потребитель соблюдет утвержденный алгоритм действий.

«Иногда даже наиболее внимательные потребители могут ошибиться в реквизитах или сумме при оплате за газ. Если такая ситуация произошла, не стоит волноваться – средства можно вернуть» , – сообщают в Telegram-канале компании.

Как вернуть ошибочно уплаченные деньги за газ?

Для инициирования возврата средств необходимо подготовить заявку на имя компании, в которой следует подробно описать срок, указать дату и поставить подпись, сообщает Политека.

Следует добавить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

копию идентификационного кода;

платежные документы, подтверждающие оплату за газ (квитанция, чек или банковская выписка);

контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты).

Куда отправить документы?

Потребитель может подать документы одним из двух способов:

по электронной почте;

почтовой отправкой по адресу: г. Кропивницкий, 25009, ул. Соборная, 1А, ООО «ГК «Нефтегаз Украины».

Соблюдение всех требований и правильное оформление запроса позволит быстро получить возврат средств за газ.