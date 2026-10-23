Денежная помощь в Киевской области предназначена для внутренне перемещенных лиц и жителей пострадавших от боевых действий общин.
Участники смогут использовать средства для начала собственного дела, возобновления работы или развития уже существующего микробизнеса. Программа также предусматривает обучение и практические онлайн-встречи для будущих предпринимателей.
Кто может получить финансовую поддержку
К участию приглашают две категории граждан:
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внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
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местных жителей общин, на территории которых продолжаются или раньше продолжались боевые действия, согласно перечню, утвержденному приказом №376.
Программа включает не только Киевскую область и столицу. Подать заявку могут претенденты из Днепропетровской, Черниговской и Одесской областей.
Важное условие: бизнес-идеи в аграрной сфере не будут финансироваться. Поддержка ориентирована на другие направления микропредпринимательства.
На что позволят потратить деньги
Финансирование может быть направлено исключительно на приобретение оборудования и инструментов. Они должны быть необходимы для открытия, возобновления или дальнейшего развития собственного дела.
Кроме средств, участники получат доступ к учебным занятиям и практическим онлайн-встречам. В них можно будет разобраться, как планировать работу предприятия, развивать его и укреплять позиции.
Как подать заявку
Денежная помощь в Киевской области предоставляется в рамках программы, реализуемой общественной организацией «Центр занятости Свободных людей» в сотрудничестве с международной организацией Mercy Corps.
Зарегистрироваться можно через онлайн-форму участника .
Перед подачей заявки следует проверить актуальные условия, требования к кандидатам и сроки регистрации. В обнародованном сообщении не указана конечная дата приемки заявок, поэтому ее нужно уточнить у организаторов.