Денежная помощь в Киевской области доступна в рамках программы поддержки малого бизнеса, которая предусматривает финансирование до 2600 долларов.

Денежная помощь в Киевской области предназначена для внутренне перемещенных лиц и жителей пострадавших от боевых действий общин.

Участники смогут использовать средства для начала собственного дела, возобновления работы или развития уже существующего микробизнеса. Программа также предусматривает обучение и практические онлайн-встречи для будущих предпринимателей.

Кто может получить финансовую поддержку

К участию приглашают две категории граждан:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

местных жителей общин, на территории которых продолжаются или раньше продолжались боевые действия, согласно перечню, утвержденному приказом №376.

Программа включает не только Киевскую область и столицу. Подать заявку могут претенденты из Днепропетровской, Черниговской и Одесской областей.

Важное условие: бизнес-идеи в аграрной сфере не будут финансироваться. Поддержка ориентирована на другие направления микропредпринимательства.

На что позволят потратить деньги

Финансирование может быть направлено исключительно на приобретение оборудования и инструментов. Они должны быть необходимы для открытия, возобновления или дальнейшего развития собственного дела.

Кроме средств, участники получат доступ к учебным занятиям и практическим онлайн-встречам. В них можно будет разобраться, как планировать работу предприятия, развивать его и укреплять позиции.

Как подать заявку

Денежная помощь в Киевской области предоставляется в рамках программы, реализуемой общественной организацией «Центр занятости Свободных людей» в сотрудничестве с международной организацией Mercy Corps.

Зарегистрироваться можно через онлайн-форму участника .

Перед подачей заявки следует проверить актуальные условия, требования к кандидатам и сроки регистрации. В обнародованном сообщении не указана конечная дата приемки заявок, поэтому ее нужно уточнить у организаторов.