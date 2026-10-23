Пенсионные выплаты в Украине остаются небольшими для большинства, однако государство предусмотрело ряд надбавок, которые можно получить дополнительно. Часть из них назначают автоматически, а некоторые приходится оформлять самостоятельно. В частности, дополнительные деньги могут получить пенсионеры от 80 лет — однако для этого нужно соответствовать нескольким условиям и собрать пакет документов.
Об условиях назначения доплаты за уход рассказали в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета, передают Новини.LIVE. Речь идет о ежемесячной выплате, которая в 2026 году составляет 1 038 гривен.
Кто имеет право на доплату за уход
Одного почтенного возраста для назначения денежного бонуса недостаточно. На надбавку могут претендовать граждане, отвечающие сразу нескольким требованиям:
- достигли 80-летнего возраста;
- проживают одни и не имеют трудоспособных родственников, способных обеспечить уход;
- получают пенсию по возрасту;
- имеют заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.
Размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, и составляет 40% от этого показателя. В 2026 году прожиточный минимум для этой категории — 2 595 гривен, поэтому доплата за уход равна 1 038 гривнам в месяц.
Что изменится в 2027 году
С 1 января 2027 года в Украине запланирован пересмотр социальных стандартов. Согласно проекту государственного бюджета на следующий год, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, может вырасти до 2 878 гривен. Соответственно, надбавка пенсионерам увеличится до 1 151 гривни.
Какие документы нужны для оформления
Чтобы получить доплату, пенсионеру необходимо собрать и передать в Пенсионный фонд такой пакет документов:
- заявление по установленной форме;
- паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- декларацию об имущественном положении и доходах;
- заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода.
Перед подачей документов специалисты советуют проверить все данные, особенно в медицинском заключении, ведь именно эта справка является одним из обязательных условий назначения выплаты.
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