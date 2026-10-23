Пенсионеры от 80 лет могут получать ежемесячную доплату за уход в 1 038 гривен, но для назначения нужно подтвердить право на нее.

Пенсионные выплаты в Украине остаются небольшими для большинства, однако государство предусмотрело ряд надбавок, которые можно получить дополнительно. Часть из них назначают автоматически, а некоторые приходится оформлять самостоятельно. В частности, дополнительные деньги могут получить пенсионеры от 80 лет — однако для этого нужно соответствовать нескольким условиям и собрать пакет документов.

Об условиях назначения доплаты за уход рассказали в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета, передают Новини.LIVE. Речь идет о ежемесячной выплате, которая в 2026 году составляет 1 038 гривен.

Кто имеет право на доплату за уход

Одного почтенного возраста для назначения денежного бонуса недостаточно. На надбавку могут претендовать граждане, отвечающие сразу нескольким требованиям:

достигли 80-летнего возраста;

проживают одни и не имеют трудоспособных родственников, способных обеспечить уход;

получают пенсию по возрасту;

имеют заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.

Размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, и составляет 40% от этого показателя. В 2026 году прожиточный минимум для этой категории — 2 595 гривен, поэтому доплата за уход равна 1 038 гривнам в месяц.

Что изменится в 2027 году

С 1 января 2027 года в Украине запланирован пересмотр социальных стандартов. Согласно проекту государственного бюджета на следующий год, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, может вырасти до 2 878 гривен. Соответственно, надбавка пенсионерам увеличится до 1 151 гривни.

Какие документы нужны для оформления

Чтобы получить доплату, пенсионеру необходимо собрать и передать в Пенсионный фонд такой пакет документов:

заявление по установленной форме;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

декларацию об имущественном положении и доходах;

заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода.

Перед подачей документов специалисты советуют проверить все данные, особенно в медицинском заключении, ведь именно эта справка является одним из обязательных условий назначения выплаты.

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