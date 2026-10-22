Денежная помощь в Киевской области предусматривает выплату 5000 гривен семьям, чьи дети в 2026 году идут в первый класс.

Денежная помощь в Киевской области предоставляется в рамках государственной программы «Упаковщик школьника», которая помогает родителям подготовить ребенка к учебному году.

Кто может получить 5000 гривен

Выплату назначают одному из родителей или законному представителю ребенка, зачисленному в первый класс в 2026–2027 учебном году. Средства предоставляются один раз на каждого первоклассника.

В то же время, право на выплату зависит от установленных условий. В частности, помощь не назначается в определенных правилам случаях, если ребенок постоянно проживает за границей или находится на временно оккупированной территории.

Как оформить «Упаковка школьника»

Подать заявление можно через приложение «Действие» или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Через «Действие»:

авторизуйтесь в приложении;

найдите услугу «Упаковка школьника»;

проверьте данные ребенка и заполните заявление;

подпишите документ;

укажите Действие.Карту для зачисления средств.

Через Пенсионный фонд Украины:

Обратитесь в сервисный центр и обратитесь. Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность, идентификационный код при наличии и, если нужно, подтверждение полномочий законного представителя. Для выплаты также необходимы реквизиты специального счета в уполномоченном банке.

На что можно потратить выплату

Денежная помощь в Киевской области и в других регионах Украины имеет целевое назначение. Полученные 5000 гривен можно использовать на товары, необходимые для обучения и подготовки к школе.

В частности, за эти средства можно приобрести:

школьные принадлежности и канцелярские товары;

книги;

детская одежда;

обувь.

Оплата производится безналично в торговых заведениях, платежи которых отвечают условиям программы.

В какое число нужно подать заявление

Родителям будущих первоклассников следует не откладывать оформление выплаты. По информации Пенсионного фонда Украины, заявления на участие в программе принимаются до 1 ноября 2026 года.

Чтобы уточнить порядок оформления, перечень документов и требования к получателям, ознакомьтесь с официальным разъяснением Пенсионного фонда Украины .