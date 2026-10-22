Денежная помощь в Киевской области предоставляется в рамках государственной программы «Упаковщик школьника», которая помогает родителям подготовить ребенка к учебному году.
Кто может получить 5000 гривен
Выплату назначают одному из родителей или законному представителю ребенка, зачисленному в первый класс в 2026–2027 учебном году. Средства предоставляются один раз на каждого первоклассника.
В то же время, право на выплату зависит от установленных условий. В частности, помощь не назначается в определенных правилам случаях, если ребенок постоянно проживает за границей или находится на временно оккупированной территории.
Как оформить «Упаковка школьника»
Подать заявление можно через приложение «Действие» или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Через «Действие»:
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авторизуйтесь в приложении;
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найдите услугу «Упаковка школьника»;
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проверьте данные ребенка и заполните заявление;
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подпишите документ;
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укажите Действие.Карту для зачисления средств.
Через Пенсионный фонд Украины:
Обратитесь в сервисный центр и обратитесь. Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность, идентификационный код при наличии и, если нужно, подтверждение полномочий законного представителя. Для выплаты также необходимы реквизиты специального счета в уполномоченном банке.
На что можно потратить выплату
Денежная помощь в Киевской области и в других регионах Украины имеет целевое назначение. Полученные 5000 гривен можно использовать на товары, необходимые для обучения и подготовки к школе.
В частности, за эти средства можно приобрести:
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школьные принадлежности и канцелярские товары;
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книги;
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детская одежда;
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обувь.
Оплата производится безналично в торговых заведениях, платежи которых отвечают условиям программы.
В какое число нужно подать заявление
Родителям будущих первоклассников следует не откладывать оформление выплаты. По информации Пенсионного фонда Украины, заявления на участие в программе принимаются до 1 ноября 2026 года.
Чтобы уточнить порядок оформления, перечень документов и требования к получателям, ознакомьтесь с официальным разъяснением Пенсионного фонда Украины .