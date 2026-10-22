Правила бронирования работников в Украине могут измениться кардинально — правительство анонсировало пересмотр системы отсрочек, который затронет тысячи мужчин.
Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что количество забронированных растет быстрее, чем потребности обороны. Нынешняя модель, по его словам, позволяет предприятиям массово оформлять бронирование, из-за чего значительная часть трудоспособных мужчин фактически выведена из мобилизационного ресурса.
Что именно готовит правительство
По словам премьера, фронт нуждается в ротации: многие военные находятся на передовой сверх установленных сроков, часть личного состава выбывает из-за ранений. Поэтому правительство рассматривает отмену бронирования для работников, чья деятельность не является критически важной для оборонной или экономической стабильности государства.
Главная претензия правительства — злоупотребления бизнеса. Отдельные компании искусственно увеличивают штат и подают на бронирование десятки людей, которые на самом деле не выполняют ключевых функций. Новые правила будут предусматривать более жесткие критерии, проверки и ограничения, чтобы исключить фиктивное бронирование.
Кого это затронет в первую очередь
Под отмену отсрочки в первую очередь могут попасть те, кто получил бронирование по формальным или сомнительным основаниям. Речь о работниках, которые числятся на предприятиях номинально, без реального выполнения критических обязанностей.
Как сообщает издание «Первый бизнесовый», обновленная система может охватить широкий круг мужчин с отсрочкой по таким основаниям. Это позволит обеспечить ротацию тех, кто воюет длительное время и нуждается в замене.
Что делать работникам уже сейчас
Конкретных дат вступления в силу новых правил пока не названо, однако анонсированный пересмотр означает: бронь не является гарантией на постоянной основе. Работникам, чья должность не связана с критически важными функциями, стоит заранее уточнить у работодателя, соответствует ли их предприятие статусу критичности и подтверждено ли их личное бронирование в реестре.
Статус отсрочки можно проверить в приложении «Резерв+» или через ТЦК по месту учета. Если бронирование оформлено корректно и подтверждено, оно действует до завершения установленного срока — до официального принятия новых ограничений.
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