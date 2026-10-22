Правительство готовит пересмотр системы бронирования, из-за которого потерять отсрочку могут работники, чья деятельность не считается критически важной для обороны и экономики.

Правила бронирования работников в Украине могут измениться кардинально — правительство анонсировало пересмотр системы отсрочек, который затронет тысячи мужчин.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что количество забронированных растет быстрее, чем потребности обороны. Нынешняя модель, по его словам, позволяет предприятиям массово оформлять бронирование, из-за чего значительная часть трудоспособных мужчин фактически выведена из мобилизационного ресурса.

Что именно готовит правительство

По словам премьера, фронт нуждается в ротации: многие военные находятся на передовой сверх установленных сроков, часть личного состава выбывает из-за ранений. Поэтому правительство рассматривает отмену бронирования для работников, чья деятельность не является критически важной для оборонной или экономической стабильности государства.

Главная претензия правительства — злоупотребления бизнеса. Отдельные компании искусственно увеличивают штат и подают на бронирование десятки людей, которые на самом деле не выполняют ключевых функций. Новые правила будут предусматривать более жесткие критерии, проверки и ограничения, чтобы исключить фиктивное бронирование.

Кого это затронет в первую очередь

Под отмену отсрочки в первую очередь могут попасть те, кто получил бронирование по формальным или сомнительным основаниям. Речь о работниках, которые числятся на предприятиях номинально, без реального выполнения критических обязанностей.

Как сообщает издание «Первый бизнесовый», обновленная система может охватить широкий круг мужчин с отсрочкой по таким основаниям. Это позволит обеспечить ротацию тех, кто воюет длительное время и нуждается в замене.

Что делать работникам уже сейчас

Конкретных дат вступления в силу новых правил пока не названо, однако анонсированный пересмотр означает: бронь не является гарантией на постоянной основе. Работникам, чья должность не связана с критически важными функциями, стоит заранее уточнить у работодателя, соответствует ли их предприятие статусу критичности и подтверждено ли их личное бронирование в реестре.

Статус отсрочки можно проверить в приложении «Резерв+» или через ТЦК по месту учета. Если бронирование оформлено корректно и подтверждено, оно действует до завершения установленного срока — до официального принятия новых ограничений.

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