Графики отключения света в Киевской области на 21 октября предполагают временные перерывы в электроснабжении из-за профилактических работ.

Графики отключения света в Киевской области на 21 октября охватят Переяславскую общину, в частности, села Чирское и Гайшин, а также отдельный адрес в Переяславе.

По информации ДТЭК Киевские региональные электросети, работы должны повысить надежность электроснабжения и помочь предотвратить аварии. Большинство ограничений запланировано на период с 08:30 до 19:00, сообщается на сайте Переясловского горсовета.

Где не будет света в Чирском

В селе Чирское электроэнергию планируется отключить на улицах Киевской, Набережной и Подгорной.

На Киевской без питания останутся дома №14, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 36, 38/2, 38-А, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 68, 79, 7 91, 93, 95 и 97.

На Набережной в список вошли дома №2, 4, 8, 14 и 24. На Подгорной ограничения будут касаться номеров 1, 2, 5, 9, 17 и 21.

Какие адреса обесточат в Гайшине

В Гайшине плановые работы охватят большую часть села. Перерывы в электроснабжении продлятся с 08:30 до 19:00.

В частности, отключения предусмотрены по следующим адресам:

Вишневая: дома №3 и 5;

Гаёва: № 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39–44, 46, 48, 50, 51, 53–59, 62, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76, 78;

Завирская: №2–20, в том числе 10А;

Переясловская: дома №1, 4–7, 10, 11, 13–18, 19А, 20–34, 36, 38–45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/1, 57 и 59;

Покровская: №1-А;

Садовая: №5 и 7;

Стаднийчука Ивана: №30.

Также в сообщении указаны участки улицы Набережной и территории без конкретного названия улицы.

Отключение в Переяславе

В самом Переяславе электроэнергию планируют выключить на улице Делегатской, 29. Здесь ремонтные работы продлятся с 06:00 до 17:00 .

Жителям указанных адресов следует заранее зарядить телефоны, подготовить павербанки и учесть время отключения при планировании дел. График касается конкретных домов, поэтому, прежде всего, нужно проверить свой адрес в обнародованном перечне.