Мобилизация в Украине распространяется и на преподавателей высшего образования, если они не имеют законных оснований для отсрочки.

Мобилизация в Украине не предусматривает автоматическое освобождение от призыва только из-за работы в университете или колледже.

Право на отсрочку зависит от должности, официального бронирования и других обстоятельств, предусмотренных законодательством.

Увольняет ли работа в вузе от призыва

Сам факт преподавания в заведении высшего или профессионального высшего образования не гарантирует отсрочку. Если работник не отвечает установленным требованиям и не имеет других законных оснований, его могут призвать на общих условиях.

В то же время университеты и колледжи могут бронировать отдельных сотрудников в соответствии с действующими правилами. Это позволяет сохранить специалистов, необходимых для работы заведения.

Решение о бронировании принимается в установленном порядке. Самостоятельно считать себя забронированным только по трудоустройству в учебном заведении нельзя.

Кому из преподавателей могут предоставить отсрочку

Основанием для отсрочки может быть официальное бронирование или обстоятельства, прямо определенные законом. В частности, право на нее могут иметь граждане, которые содержат трех и более детей, воспитывают ребенка самостоятельно при предусмотренных законом условиях или осуществляют постоянный уход за нуждающимся лицом.

Большое значение имеет и состояние здоровья. Вывод военно-врачебной комиссии о временной непригодности может служить основанием для отсрочки на определенный период. Если человека признают непригодным к военной службе, применяются соответствующие законодательные процедуры.

Каждую ситуацию рассматривают раздельно. Наличие семейных обстоятельств или медицинских документов само по себе не заменяет процедуру оформления отсрочки.

Как оформить отсрочку и проверить статус

Педагогам следует проверить, внесены ли актуальные сведения об их работе в соответствующие государственные реестры. В некоторых случаях оформить отсрочку или проверить ее статус можно через приложение «Резерв+».

Если данные о трудоустройстве отсутствуют или отображаются неправильно, обратитесь к работодателю для уточнения информации. При необходимости можно получить консультацию в ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине подразумевает соблюдение установленных процедур даже для работников образования. Мобилизация в Украине не означает автоматического призыва каждого преподавателя, но и сама работа в вузе не является гарантией отсрочки.