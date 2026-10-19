Мобилизация в Украине не предусматривает автоматическое освобождение от призыва только из-за работы в университете или колледже.
Право на отсрочку зависит от должности, официального бронирования и других обстоятельств, предусмотренных законодательством.
Увольняет ли работа в вузе от призыва
Сам факт преподавания в заведении высшего или профессионального высшего образования не гарантирует отсрочку. Если работник не отвечает установленным требованиям и не имеет других законных оснований, его могут призвать на общих условиях.
В то же время университеты и колледжи могут бронировать отдельных сотрудников в соответствии с действующими правилами. Это позволяет сохранить специалистов, необходимых для работы заведения.
Решение о бронировании принимается в установленном порядке. Самостоятельно считать себя забронированным только по трудоустройству в учебном заведении нельзя.
Кому из преподавателей могут предоставить отсрочку
Основанием для отсрочки может быть официальное бронирование или обстоятельства, прямо определенные законом. В частности, право на нее могут иметь граждане, которые содержат трех и более детей, воспитывают ребенка самостоятельно при предусмотренных законом условиях или осуществляют постоянный уход за нуждающимся лицом.
Большое значение имеет и состояние здоровья. Вывод военно-врачебной комиссии о временной непригодности может служить основанием для отсрочки на определенный период. Если человека признают непригодным к военной службе, применяются соответствующие законодательные процедуры.
Каждую ситуацию рассматривают раздельно. Наличие семейных обстоятельств или медицинских документов само по себе не заменяет процедуру оформления отсрочки.
Как оформить отсрочку и проверить статус
Педагогам следует проверить, внесены ли актуальные сведения об их работе в соответствующие государственные реестры. В некоторых случаях оформить отсрочку или проверить ее статус можно через приложение «Резерв+».
Если данные о трудоустройстве отсутствуют или отображаются неправильно, обратитесь к работодателю для уточнения информации. При необходимости можно получить консультацию в ТЦК и СП.
Мобилизация в Украине подразумевает соблюдение установленных процедур даже для работников образования. Мобилизация в Украине не означает автоматического призыва каждого преподавателя, но и сама работа в вузе не является гарантией отсрочки.