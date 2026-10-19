Мобілізація в Україні поширюється і на викладачів закладів вищої освіти, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки.

Мобілізація в Україні не передбачає автоматичного звільнення від призову лише через роботу в університеті чи коледжі.

Право на відстрочку залежить від посади, офіційного бронювання та інших обставин, передбачених законодавством.

Чи звільняє робота у виші від призову

Сам факт викладання у закладі вищої або фахової передвищої освіти не гарантує відстрочку. Якщо працівник не відповідає встановленим вимогам і не має інших законних підстав, його можуть призвати на загальних умовах.

Водночас університети та коледжі можуть бронювати окремих співробітників відповідно до чинних правил. Це дає змогу зберегти фахівців, необхідних для роботи закладу.

Рішення про бронювання ухвалюють у встановленому порядку. Самостійно вважати себе заброньованим лише через працевлаштування в навчальному закладі не можна.

Кому з викладачів можуть надати відстрочку

Підставою для відстрочки може бути офіційне бронювання або обставини, прямо визначені законом. Зокрема, право на неї можуть мати громадяни, які утримують трьох і більше дітей, виховують дитину самостійно за передбачених законом умов або здійснюють постійний догляд за особою, яка його потребує.

Важливе значення має і стан здоров’я. Висновок військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність може бути підставою для відстрочки на визначений період. Якщо людину визнають непридатною до військової служби, застосовуються відповідні законодавчі процедури.

Кожну ситуацію розглядають окремо. Наявність сімейних обставин або медичних документів сама по собі не замінює процедуру оформлення відстрочки.

Як оформити відстрочку та перевірити статус

Освітянам варто перевірити, чи внесені актуальні відомості про їхню роботу до відповідних державних реєстрів. У деяких випадках оформити відстрочку або перевірити її статус можна через застосунок «Резерв+».

Якщо дані про працевлаштування відсутні або відображаються неправильно, слід звернутися до роботодавця для уточнення інформації. За потреби можна отримати консультацію в ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні передбачає дотримання встановлених процедур навіть для працівників освіти. Мобілізація в Україні не означає автоматичного призову кожного викладача, але й сама робота у виші не є безумовною гарантією відстрочки.