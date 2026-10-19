Пенсия для части украинцев с 1 апреля 2026 года перестала поступать из-за невыполнения требований по подтверждению определенных обстоятельств.

Пенсия может быть возобновлена ​​после обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и подачи необходимых заявлений.

Особенно сложная ситуация возникла среди граждан, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях. Однако справку о неполучении российских выплат искать не нужно. В предусмотренных законом случаях достаточно уведомить украинский Пенсионный фонд об отсутствии таких поступлений.

Нужна ли справка о неполучении выплат из России

Согласно пункту 14-4 раздела XV Закона Украины №1058-IV, для определенных категорий пенсионеров выплата зависит от подтверждения того, что они не получают пенсию от органов РФ. Для этого подают заявление или соответствующее уведомление в ПФУ.

В то же время, такое сообщение не заменяет физической идентификации. Это две отдельные процедуры. Идентификацию для соответствующих категорий граждан нужно проходить ежегодно, а уведомления о неполучении российских выплат по приведенному порядку подают один раз. Об изменении обстоятельств необходимо информировать фонд.

Как сообщить Пенсионный фонд: четыре способа

Подавать информацию можно несколькими способами, в зависимости от местоположения и доступа к электронным сервисам.

Через вебпортал ПФУ. Войдите в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи или Действие. Подписи. В разделе «Дистанционное информирование» установите соответствующую метку и сохраните изменения.

Во время видеоидентификации. При видеосвязи с работником фонда можно сообщить о неполучении выплат от РФ. Отдельные бумажные документы для этого сообщения не требуются, если данные должны быть зафиксированы во время процедуры.

По почте. Отправьте сообщение в произвольной форме в территориальный орган ПФУ, где состоите на учете. К отправке следует добавить документы, предусмотренные для соответствующей процедуры.

Лично в центре обслуживания. Обратитесь к специалистам фонда. Они помогут оформить заявление и уточнить какие документы необходимы именно в вашем случае.

Что делать, если выплаты уже остановили

Пенсия не обновляется автоматически только из-за намерения подать документы. Следует обратиться в ПФУ с заявлением о возобновлении выплат и выяснить причину их прекращения.

Если вы находитесь за границей, возможность подачи документов по почте следует уточнить в своем территориальном управлении. После получения заявления фонд должен рассмотреть вопрос в установленном порядке.

Также рекомендуется требовать письменный ответ с указанием периода начислений, выплаченных сумм, задолженности и правовых оснований возможного решения об отказе.

Кому нужно быть особенно внимательным

Отдельные требования относятся к пенсионерам, которые находятся на временно оккупированных территориях или за пределами Украины. Для выехавших с оккупированной территории за границу порядок подтверждения обстоятельств следует уточнять в ПФУ.

Главное – не путать сообщения о неполучении российской пенсии с физической идентификацией. Невыполнение необходимой процедуры может привести к остановке выплат, поэтому следует проверить свой статус и при необходимости подать соответствующие документы.

Если выплаты уже прекращены, обратитесь в Пенсионный фонд в письменном виде и сохраните подтверждение подачи заявления. Это поможет выяснить причину решения и определить дальнейшие действия.