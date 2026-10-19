По данным Госстата, в августе строительные работы в Украине подорожали на 25,4% за год, а сильнее всего выросли цены на нежилые здания и инженерные сооружения. Это давит на стоимость ремонтов, утепления жилья и квартир в новостройках.

Подготовка домов к отопительному сезону обходится все дороже: по данным Государственной службы статистики, в августе 2026 года строительные работы в Украине подорожали на 25,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это напрямую бьет по карманам тех, кто делает ремонт, утепляет жилье или присматривается к квартире в новостройке.

Об ускорении подорожания в строительстве сообщает УНН со ссылкой на свежие данные Госстата. Только за один месяц — с июля на август — индекс цен в строительстве составил 101,7%, то есть работы подорожали еще на 1,7%. В годовом измерении тенденция ускоряется: в июле рост составлял 23,7%, в июне — 23,1%, а теперь уже 25,4%.

Сильнее всего за год взлетела стоимость возведения нежилых зданий — на 26,4%. Инженерные сооружения подорожали на 26,1%, а жилое строительство — на 21,5%. За месяц цены на нежилые объекты выросли на 2%, на инженерные — на 1,6%, на жилые — на 1,3%. Среди отдельных видов работ больше всего за август подорожала транспортная инфраструктура — на 2,1%.

Для сравнения: за весь 2025 год строительные работы подорожали лишь на 5,8%, а в 2024-м — на 7,9%. Так что нынешние 25,4% — это в три-пять раз быстрее, чем в предыдущие годы, и значительно больше потребительской инфляции, которая в августе составила 8,1%.

Почему дорожают строительные материалы и работы

На сметы одновременно давят несколько факторов. Прежде всего это подорожание строительных материалов — металла, цемента, бетона и теплоизоляции. Добавляются цены на электроэнергию и топливо, усложненная военная логистика и рост зарплат строителей: по данным OLX Работа, медианная зарплата в вакансиях категории "Строительство и облицовочные работы" в июле 2026 года составляла 38 125 грн — примерно на 22% больше, чем годом ранее.

Госстат не называет точную долю каждого из этих факторов, однако для подрядчиков и застройщиков итог один — приходится пересматривать сметы в сторону увеличения. Особенно болезненно это для долгосрочных проектов, бюджеты которых закладывались по старым ценам.

Подорожают ли квартиры

Рост себестоимости создает предпосылки для подорожания новостроек, но прямой зависимости нет. По данным ЛУН, на 13 октября медианная стартовая цена квадратного метра в новостройках экономкласса Киева составляла около 40,5 тыс. грн — лишь на 2% больше, чем год назад. Комфорт-класс стоил примерно 56,3 тыс. грн (+17%), бизнес-класс — 83,3 тыс. грн (+12%). В Днепре экономкласс за год даже подешевел на 5%, а комфорт — подорожал на 15%.

То есть подорожание строительных работ на 25,4% автоматически не означает, что за квартиру придется платить на четверть больше. Застройщик может переложить часть расходов на покупателей, уменьшить собственную маржу или растянуть сроки. Для вторичного рынка влияние еще менее прямое — там цену определяют спрос, состояние жилья и расположение.

В то же время объемы строительства падают. За январь–август производство строительной продукции сократилось на 9,9% — до 156,5 млрд грн. Сильнее всего просело возведение инженерных сооружений (-13,7%), жилое строительство уменьшилось на 3,8%, нежилое — на 6,3%.

Что это значит для восстановления

Подорожание строительства бьет и по государственным и местным заказчикам, которые восстанавливают поврежденные дома, школы, больницы, дороги и мосты. Если бюджет проекта заложили ранее, а фактические расходы выросли, смету придется пересматривать. При ограниченном финансировании это грозит задержками или уменьшением количества работ, которые община успеет выполнить за те же деньги.

Как сэкономить на ремонте, пока цены растут

Тем, кто планирует ремонт или строительство, стоит действовать без промедления. Самый простой способ уберечься от дальнейшего подорожания — зафиксировать цены на материалы в договоре с подрядчиком или закупить металл, цемент и утеплитель заранее. В бюджет закладывайте запас как минимум 10–15% на подорожание. И обязательно сравнивайте сметы нескольких бригад, проверяя, по каким именно ценам на материалы они считают работу.

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