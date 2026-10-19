За даними Держстату, у серпні будівельні роботи в Україні подорожчали на 25,4% за рік, а найбільше зросли ціни на нежитлові будівлі та інженерні споруди. Це тисне на вартість ремонтів, утеплення житла і квартир у новобудовах.

Підготовка домівок до опалювального сезону обходиться дедалі дорожче: за даними Державної служби статистики, у серпні 2026 року будівельні роботи в Україні подорожчали на 25,4% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Це напряму б'є по гаманцях тих, хто робить ремонт, утеплює житло або придивляється до квартири в новобудові.

Про прискорення подорожчання у будівництві повідомляє УНН із посиланням на свіжі дані Держстату. Лише за один місяць — із липня на серпень — індекс цін у будівництві склав 101,7%, тобто роботи здорожчали ще на 1,7%. У річному вимірі тенденція пришвидшується: у липні приріст становив 23,7%, у червні — 23,1%, а тепер уже 25,4%.

Найсильніше за рік злетіла вартість зведення нежитлових будівель — на 26,4%. Інженерні споруди подорожчали на 26,1%, а житлове будівництво — на 21,5%. За місяць ціни на нежитлові об'єкти зросли на 2%, на інженерні — на 1,6%, на житлові — на 1,3%. Серед окремих видів робіт найбільше за серпень здорожчала транспортна інфраструктура — на 2,1%.

Для порівняння: за весь 2025 рік будівельні роботи подорожчали лише на 5,8%, а у 2024-му — на 7,9%. Тож нинішні 25,4% — це втричі-вп'ятеро швидше, ніж у попередні роки, і значно більше за споживчу інфляцію, яка у серпні становила 8,1%.

Чому дорожчають будівельні матеріали та роботи

На кошториси одночасно тиснуть кілька чинників. Передусім це подорожчання будівельних матеріалів — металу, цементу, бетону та теплоізоляції. Додаються ціни на електроенергію й пальне, складніша воєнна логістика та зростання зарплат будівельників: за даними OLX Робота, медіанна зарплата у вакансіях категорії "Будівництво та облицювальні роботи" у липні 2026 року становила 38 125 грн — приблизно на 22% більше, ніж роком раніше.

Держстат не називає точну частку кожного з цих чинників, однак для підрядників і забудовників підсумок один — доводиться переглядати кошториси в бік збільшення. Особливо болісно це для довгострокових проєктів, бюджети яких закладали за старими цінами.

Чи подорожчають квартири

Зростання собівартості створює передумови для подорожчання новобудов, але прямої залежності немає. За даними ЛУН, на 13 жовтня медіанна стартова ціна квадратного метра в новобудовах економкласу Києва становила близько 40,5 тис. грн — лише на 2% більше, ніж рік тому. Комфорт-клас коштував приблизно 56,3 тис. грн (+17%), бізнес-клас — 83,3 тис. грн (+12%). У Дніпрі економклас за рік навіть подешевшав на 5%, а комфорт — подорожчав на 15%.

Тобто подорожчання будівельних робіт на 25,4% автоматично не означає, що за квартиру доведеться платити на чверть більше. Забудовник може перекласти частину витрат на покупців, зменшити власну маржу або розтягнути терміни. Для вторинного ринку вплив іще менш прямий — там ціну визначають попит, стан житла та розташування.

Водночас обсяги будівництва падають. За січень–серпень виробництво будівельної продукції скоротилося на 9,9% — до 156,5 млрд грн. Найбільше просіло зведення інженерних споруд (-13,7%), житлове будівництво зменшилося на 3,8%, нежитлове — на 6,3%.

Що це означає для відбудови

Подорожчання будівництва б'є і по державних та місцевих замовниках, які відновлюють пошкоджені будинки, школи, лікарні, дороги й мости. Якщо бюджет проєкту заклали раніше, а фактичні витрати зросли, кошторис доведеться переглядати. За обмеженого фінансування це загрожує затримками або зменшенням кількості робіт, які громада встигне виконати за ті самі гроші.

Як заощадити на ремонті, поки ціни ростуть

Тим, хто планує ремонт чи будівництво, варто діяти без зволікань. Найпростіший спосіб уберегтися від подальшого здорожчання — зафіксувати ціни на матеріали в договорі з підрядником або закупити метал, цемент та утеплювач заздалегідь. У бюджет закладайте запас щонайменше 10–15% на подорожчання. І обов'язково порівнюйте кошториси кількох бригад, перевіряючи, за якими саме цінами на матеріали вони рахують роботу.

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