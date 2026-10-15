Курс долара в Україні може змінюватися, але Національний банк не прогнозує різкого неконтрольованого стрибка американської валюти.

Курс долара по 50 гривень на початку 2027 року — сценарій, щодо якого заступник голови НБУ Володимир Лепушинський дав пояснення.

Володимир Лепушинський відповів на запитання про можливе подорожчання валюти до 50 гривень уже на початку наступного року. За його словами, Національний банк не встановлює прогноз конкретного значення гривні щодо долара.

Водночас досвід регулятора свідчить, що різких неконтрольованих коливань не варто очікувати. У НБУ наголошують: головне завдання установи — повернути інфляцію до цільового рівня 5% і надалі утримувати її поблизу цього показника.

Тому називати конкретний курс на початок 2027 року було б передчасно. Позиція регулятора полягає в тому, що валютний ринок має працювати без різких неконтрольованих стрибків.

Який прогноз для економіки України дав МВФ

Міжнародний валютний фонд у жовтневому огляді World Economic Outlook зберіг прогноз зростання реального ВВП України на 2026 рік на рівні 1%. Для порівняння, у 2025 році економіка зросла на 1,8%.

На 2027 рік МВФ очікує прискорення економічного зростання до 3,5%. Однак цей показник характеризує загальну динаміку економіки, а не визначає майбутню вартість американської валюти.

Отже, прогноз МВФ не дає прямої відповіді, чи коштуватиме долар 50 гривень. Для оцінки перспектив валютного ринку важливо враховувати й позицію Нацбанку.

Що відбувається з інфляцією

У вересні споживчі ціни в Україні зросли на 2,1% порівняно із серпнем. У річному вимірі інфляція становила 10%, а базова інфляція — 8,8%.

Найбільше за місяць подорожчали яйця — на 43,6%. Також зросли ціни на одяг, взуття, пальне, медичні послуги й освіту. Водночас фрукти подешевшали на 5,7%, а овочі — на 2,3%.

На тлі посилення інфляційного тиску у вересні НБУ підвищив облікову ставку до 16%.

Таким чином, конкретного прогнозу курсу на рівні 50 гривень НБУ не озвучив. Регулятор наголошує на важливості цінової стабільності, а МВФ очікує поступового прискорення економічного зростання України у 2027 році.