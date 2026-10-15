Курс доллара в Украине может изменяться, но Национальный банк не прогнозирует резкого неконтролируемого скачка американской валюты.

Курс доллара по 50 гривен в начале 2027 года — сценарий, по которому замглавы НБУ Владимир Лепушинский дал объяснение.

Владимир Лепушинский ответил на вопрос о возможном удорожании валюты до 50 гривен уже в начале следующего года. По его словам, Национальный банк не устанавливает прогноз конкретного значения гривни по отношению к доллару.

В то же время, опыт регулятора свидетельствует, что резких неконтролируемых колебаний не стоит ожидать. В НБУ отмечают: главная задача учреждения — вернуть инфляцию до целевого уровня 5% и дальше удерживать ее вблизи этого показателя.

Поэтому называть конкретный курс на начало 2027 было бы преждевременно. Позиция регулятора состоит в том, что валютный рынок должен работать без резких неконтролируемых скачков.

Какой прогноз для экономики Украины дал МВФ

Международный валютный фонд в октябрьском обзоре World Economic Outlook сохранил прогноз роста реального ВВП Украины на 2026 год на уровне 1%. Для сравнения, в 2025 году экономика выросла на 1,8%.

К 2027 году МВФ ожидает ускорения экономического роста до 3,5%. Однако этот показатель характеризует всеобщую динамику экономики, а не определяет будущую стоимость американской валюты.

Следовательно, прогноз МВФ не дает прямого ответа, будет ли доллар стоить 50 гривен. Для оценки перспективы валютного рынка важно учитывать и позицию Нацбанка.

Что происходит с инфляцией

В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 2,1% по сравнению с августом. В годовом исчислении инфляция составила 10%, а базовая инфляция - 8,8%.

Больше всего за месяц подорожали яйца - на 43,6%. Также выросли цены на одежду, обувь, горючее, медицинские услуги и образование. В то же время, фрукты подешевели на 5,7%, а овощи — на 2,3%.

На фоне ужесточения инфляционного давления в сентябре НБУ повысил учетную ставку до 16%.

Таким образом, конкретный прогноз курса на уровне 50 гривен НБУ не озвучил. Регулятор отмечает важность ценовой стабильности, а МВФ ожидает постепенного ускорения экономического роста Украины в 2027 году.