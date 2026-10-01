Курс долара в Україні у жовтні може впевнено перетнути позначку 45 гривень — такий прогноз дають економісти. На гривню тиснутимуть зупинка металургійних заводів, зростання імпорту та дефіцит зовнішньої торгівлі.

Курс долара в Україні у жовтні може впевнено перетнути позначку 45 гривень. Економісти попереджають: тиск на гривню посилюється, тож валюта дорожчатиме й далі.

Станом на 30 вересня 2026 року середній курс у банках такий: долар купують по 44,54 грн, а продають по 45,05 грн. Офіційний курс НБУ зафіксовано на рівні 44,86 грн за долар. Євро купують у середньому по 50,60 грн, продають по 51,28 грн, курс НБУ — 50,93 грн.

У касах окремих банків курс долара на 30 вересня виглядає так: "Приватбанк" — 44,30/44,90 грн, ПУМБ — 44,60/45,20 грн. "monobank" продає долар по 44,99 грн, купівля в застосунку — 44,55 грн. Дані наведені за інформацією Мінфіну.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі ТСН.ua прогнозує, що в жовтні долар перейде на новий щабель. За найімовірнішим сценарієм курс на міжбанку становитиме 45,10–45,95 грн, готівковий долар — 45,50–46,00 грн, а євро — 51,00–51,50 грн.

На гривню в жовтні тиснутимуть одразу кілька чинників. Поглиблюється дефіцит зовнішньої торгівлі, бо металургія зупинилася через ворожі удари. Зростає імпорт — палива, товарів, продуктів і фармацевтики. Додає тиску й подешевшання євро щодо долара, що погіршує гривневу вартість допомоги партнерів у євро.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин називає жовтень вирішальним. Якщо Верховна Рада не ухвалить понад 30 законів, потрібних для розблокування зарубіжної фінансової допомоги, Нацбанку доведеться девальвувати гривню. Зараз офіційний курс — 44,97 грн, але, за оцінкою експерта, він може стабільно перевищити 45 грн/долар.

Що робити із заощадженнями

На кінець 2026 року Шевчишин залишає оцінку 45,5–46,7 грн за долар — за умови енергетичного перемир'я та ритмічного зовнішнього фінансування. Така волатильність означає: тримати всі заощадження в гривні ризиковано. Експерти радять не бігти за найвищим курсом, а розподіляти накопичення між валютами залежно від потреб — на короткий термін стабільність важливіша за додаткові копійки на курсі.

Раніше Politeka повідомляла, курс долара в Україні перевищив 45 гривень: економіст розповів, чого чекати в жовтні.