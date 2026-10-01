Подорожчання квартир в обласних центрах України за рік переважно прискорилося. Найбільше однокімнатні квартири додали в ціні у Хмельницькому та Львові, а найдорожче житло зараз — в Ужгороді.

Подорожчання квартир в Україні за останній рік помітно прискорилося. Як повідомляє OLX Нерухомість, найбільше однокімнатні квартири подорожчали у Хмельницькому — на 20%, до близько $44,7 тис.

Де житло подорожчало найбільше

Друге місце за темпами подорожчання посів Львів: медіанна ціна квартири зросла на 19% — до $77,2 тис. Ще на 17% додали однокімнатні квартири у Кропивницькому та Вінниці — до $31,8 тис. і $59,2 тис. відповідно.

В Одесі та Івано-Франківську ціни зросли на 16% — до $51,9 тис. і $50,2 тис. Ужгород, Тернопіль і Суми показали по +13%: $78,3 тис., $52 тис. та $24 тис. Саме Ужгород очолює рейтинг міст із найдорожчими 1-кімнатними квартирами.

Медіанна ціна однокімнатної квартири у Києві зросла на 4% — до $75 тис. Столиця посіла третє місце за вартістю, поступившись Ужгороду та Львову. На 4% подорожчало житло також у Дніпрі ($31,6 тис.) та Чернігові ($34,2 тис.).

Менш стрімку, але помітну динаміку показали інші міста: Житомир додав 11% (до $52 тис.), Черкаси й Полтава — по 7% ($48,3 тис. і $39,6 тис.), Чернівці, Харків та Миколаїв — по 6% ($60,2 тис., $25,1 тис. та $20,5 тис.), а Запоріжжя — лише 2% (до $16 тис.).

Де ціни знизилися

Єдиними обласними центрами, де житло за рік подешевшало, стали Рівне (мінус 5%, до $55,5 тис.) та Херсон (мінус 14%, до $12 тис.). Херсон лишається містом із найнижчою медіанною ціною однокімнатної квартири в Україні.

Загалом ринок 1-кімнатних квартир у 2026 році демонструє зростання. Найактивніше житло дорожчає на заході й у центрі країни, тоді як у прифронтових регіонах квартири залишаються доступнішими. На динаміку цін впливають попит, структура пропозиції та безпекова ситуація, наголошують аналітики OLX Нерухомість.

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