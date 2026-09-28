Оренда житла в Києві за останні три роки суттєво подорожчала: у районах без метро вартість однокімнатної квартири зросла на 140% — з 10 до 24 тисяч гривень на місяць.

Ринок оренди в Києві показав трирічний рекорд подорожчання. Як повідомляє "ЛУН Статистика", оренда житла в Києві у районах без метро зросла на 140%.

Абсолютним лідером за темпами зростання став житловий масив Виноградар. Середня вартість оренди однокімнатної квартири там за три роки підскочила з 10 до 24 тисяч гривень на місяць — тобто рівно на 140%.

Помітно подорожчали і Нивки — з 10 до 23,8 тисячі гривень (+138% за три роки). Теремки додали ще більше: оренда "однушки" там зросла з 14 до 31 тисячі гривень (+121%). Причину такого стрибка аналітики пов'язують із виходом на ринок нових сучасних житлових комплексів.

Де в Києві тепер найдорожче

Найдорожчою локацією столиці залишається Чорна гора — 38 тисяч гривень на місяць у 2026 році проти 30 тисяч у 2023-му (+26%). Далі йдуть Теремки (31 тис. грн), Голосієво (27 тис.), Печерськ (26 тис.), Солом'янка (25 тис.) та Шулявка (25 тис. грн).

Найдоступнішими мікрорайонами лишаються Троєщина та Лісовий масив. Там однокімнатну квартиру все ще можна знайти приблизно за 10 тисяч гривень на місяць, хоча у 2023 році така сама коштувала близько 7 тисяч — тобто навіть найдешевший сегмент за три роки подорожчав.

Керівниця "ЛУН Статистики" Людмила Кирюхина пояснила, що ціни значною мірою розігнали новобудови. "На Нивках більше половини всього зростання пояснюється вартістю оренди у "Файна Таун", на Виноградарі "Варшавський" пояснює третину зростання, а на Теремках — Respublika майже чверть", — зазначила вона.

Раніше Politeka повідомляла, оренда в Києві подешевшала до 18 000 грн, в Одесі — до 13 400 грн.