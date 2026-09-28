Курятина в Україні місяцями дешевшала — найсильніше впали ціни на гомілки (понад 14%). Але зростання витрат виробників на енергоносії, корми та логістику може розвернути тренд у бік подорожчання.

Подорожчання продуктів у Київській області фіксують у супермаркетах, і наступним у черзі на подорожчання може стати м'ясо птиці. Останні місяці курятина в Україні дешевшала, проте зростання витрат виробників здатне розвернути ціновий тренд.

За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", окремі види курятини нині коштують дешевше, ніж роком раніше. Найпомітніше впали в ціні курячі гомілки — падіння перевищило 14%. Також подешевшали стегна та тушки птиці.

Причиною такого здешевлення стала достатня пропозиція продукції на внутрішньому ринку. Птахівники змогли забезпечити стабільні обсяги постачання, що й стримувало вартість курятини на полицях магазинів.

Чому курятина може подорожчати

Попри нинішню відносну стабільність, виробничі витрати птахофабрик продовжують зростати, і це створює передумови для поступового перегляду цін. Перший і головний чинник — вартість енергоносіїв: птахофабрики споживають великі обсяги електроенергії та палива, а додаткові витрати виникають і під час доставки продукції до торговельних мереж.

Другий вагомий фактор — ціна кормів. Основу раціону птиці становлять зернові культури, тому будь-яке здорожчання зерна напряму б'є по собівартості вирощування курей. Третій — транспортні витрати: ускладнення логістики та дорожче перевезення товарів збільшують кінцеву вартість продукції.

Наскільки зросте ціна і чого чекати покупцям

За оцінками фахівців, різкого стрибка вартості курятини не очікується — ідеться радше про поступове підвищення цін у міру того, як виробники адаптуватимуться до зростання витрат. Стримувальним чинником залишається висока конкуренція між виробниками, яка не дозволяє подорожчанню бути надто швидким.

Для покупців курятина й надалі залишатиметься одним із найдоступніших видів м'яса. Однак подальше зростання витрат на виробництво, корми, енергію та логістику означає, що ціни на полицях, найімовірніше, змінюватимуться поступово — але вгору.

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