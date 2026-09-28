Курятина в Украине месяцами дешевела — сильнее всего упали цены на голени (более чем на 14%). Но рост расходов производителей на энергоносители, корма и логистику может развернуть тренд в сторону подорожания.

Подорожание продуктов в Киевской области фиксируют в супермаркетах, и следующим на очереди подорожания может стать мясо птицы. Последние месяцы курятина в Украине дешевела, однако рост расходов производителей способен развернуть ценовой тренд.

По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", отдельные виды курятины сейчас стоят дешевле, чем годом ранее. Заметнее всего упали в цене куриные голени — падение превысило 14%. Также подешевели бедра и тушки птицы.

Причиной такого удешевления стало достаточное предложение продукции на внутреннем рынке. Птицеводы смогли обеспечить стабильные объемы поставок, что и сдерживало стоимость курятины на полках магазинов.

Почему курятина может подорожать

Несмотря на нынешнюю относительную стабильность, производственные расходы птицефабрик продолжают расти, и это создает предпосылки для постепенного пересмотра цен. Первый и главный фактор — стоимость энергоносителей: птицефабрики потребляют большие объемы электроэнергии и топлива, а дополнительные затраты возникают и при доставке продукции в торговые сети.

Второй весомый фактор — цена кормов. Основу рациона птицы составляют зерновые культуры, поэтому любое удорожание зерна напрямую бьет по себестоимости выращивания кур. Третий — транспортные расходы: усложнение логистики и более дорогая перевозка товаров увеличивают конечную стоимость продукции.

Насколько вырастет цена и чего ждать покупателям

По оценкам специалистов, резкого скачка стоимости курятины не ожидается — речь скорее о постепенном повышении цен по мере того, как производители будут адаптироваться к росту затрат. Сдерживающим фактором остается высокая конкуренция между производителями, которая не позволяет подорожанию быть слишком быстрым.

Для покупателей курятина и дальше будет оставаться одним из самых доступных видов мяса. Однако дальнейший рост расходов на производство, корма, энергию и логистику означает, что цены на полках, скорее всего, будут меняться постепенно — но вверх.

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