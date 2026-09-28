Компенсацию за поврежденное жилье для военных теперь оформляют по пошаговой процедуре, однако не менее важны правила по служебному жилью — Кабмин постановлением №1035 изменил порядок обеспечения военнослужащих жилыми помещениями, и теперь для заселения нужен ордер, который действует лишь 30 дней, а защита от выселения четко привязана к 20 годам календарной выслуги.

19 августа 2026 года Кабинет Министров Украины принял постановление №1035 «О внесении изменений в Порядок обеспечения военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями». Документ вступил в силу 20 августа и вносит изменения в базовый Порядок, утвержденный постановлением КМУ №1081 от 3 августа 2006 года. Об этом пишет издание «Новости ветеранов». Хотя изменения касаются служебного — временного — жилья, они напрямую влияют на права тысяч военных, которые живут в служебных квартирах или общежитиях при частях.

Главные изменения: ордер, выслуга и правила заселения

Первое и наиболее заметное нововведение — обязательный ордер на служебное жилье. Раньше для заселения часто хватало решения командира части, согласованного с квартирно-эксплуатационной частью. Теперь норма прямо требует специального ордера — документа, который действует лишь 30 дней с момента выдачи. Военнослужащий, получивший право на жилье, должен реализовать его оперативно: промедление может привести к потере основания для заселения.

Второе изменение — расширен круг органов, принимающих решение о статусе служебного жилья. Если раньше это делал исполнительный орган районного, городского или районного в городе совета, то теперь в перечень добавили сельские и поселковые советы. Для Киева и Севастополя сохраняется отдельный порядок через районные в городе советы. Для военных, которые служат вне больших городов, это означает более быстрое решение жилищного вопроса без лишней бюрократии.

Появились и четкие правила заселения. До этого Порядок практически не регулировал бытовые аспекты совместного проживания. Теперь прямо запрещено селить в одной комнате лиц разного пола старше 9 лет, кроме супругов. Также учтены ситуации с тяжелыми хроническими заболеваниями жильцов — чтобы людей, которым по состоянию здоровья нужны отдельные условия, не селили принудительно вместе.

Отдельно уточнили критерий «20 лет выслуги». Постановление прямо определяет, что речь именно о календарной выслуге — фактически отслуженном времени, без льготного или ускоренного исчисления. Это ключевой критерий защиты от выселения из служебного жилья без предоставления другого жилья или денежной компенсации.

Что делать военнослужащему уже сейчас

Раньше размытая формулировка «20 лет выслуги» открывала простор для произвольного трактования: часть командования считала выслугу с льготным коэффициентом, другие — нет. Это создавало правовую неопределенность именно тогда, когда человек больше всего нуждается в защите — при увольнении со службы или попытке выселения. Теперь критерий прописан как календарный, и это дает военным четкую нормативную опору для защиты прав.

Если ожидаете служебное жилье — проверьте, что вам выдали именно ордер, а не устное решение командира.

Если ордер выдан — не медлите с заселением: документ действует лишь 30 дней.

Если угрожает выселение после 20 лет службы — убедитесь, что выслугу считают по календарному принципу, а не с льготным коэффициентом.

Если в семье возникла ситуация совместного проживания, противоречащая новым правилам, — обращайтесь к командованию или обжалуйте ее.

Полный перечень изменений должен появиться в сводной редакции Порядка на порталах Верховной Рады и Кабинета Министров Украины.

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