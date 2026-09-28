Чтобы в 2026 году выйти на пенсию по возрасту и получать около 10 000 гривен, нужен существенный официальный стаж и немалая зарплата. Рассказываем о точных требованиях Пенсионного фонда и формуле расчета.

Минимальная пенсия в Украине и перспективы ее роста — тема, которая волнует многих. Но вопрос «какую пенсию буду получать» зависит не только от государственных гарантий, но и от того, сколько лет человек официально работал и какую зарплату получал. По материалам Пенсионного фонда Украины (ПФУ), на которые ссылается издание Новини.LIVE, в 2026 году на выплату в 10 000 гривен могут рассчитывать далеко не все.

Право на пенсию по возрасту возникает лишь при соблюдении требований пенсионного законодательства. Ключевую роль играет официальный доход, с которого на протяжении всего трудового пути уплачивались взносы, поэтому у каждого сумма получается индивидуальной.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2026 году

В 2026 году действуют такие требования к страховому стажу в зависимости от возраста выхода на пенсию:

60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

— не менее 33 лет страхового стажа; 63 года — от 23 лет стажа;

— от 23 лет стажа; 65 лет — минимум 15 лет стажа.

Именно стаж является первым условием, которое проверяет ПФУ при назначении выплат. Без него претендовать на пенсию по возрасту в 60 лет невозможно.

Как рассчитывают пенсию: формула

Размер выплаты вычисляется по формуле: Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где:

ЗП — средняя зарплата за последние три года перед выходом на пенсию;

— средняя зарплата за последние три года перед выходом на пенсию; КЗ — индивидуальный коэффициент заработной платы;

— индивидуальный коэффициент заработной платы; КС — коэффициент страхового стажа.

Сколько зарабатывать, чтобы получать 10 000 грн

По данным пенсионного калькулятора, на который ссылается источник, мужчине, планирующему выйти на пенсию в 60 лет по общим правилам, для выплаты примерно в 10 000 гривен нужно иметь не менее 33 лет общего страхового стажа и официальный доход на уровне 27 700 гривен.

Это ориентировочная сумма: окончательный результат может измениться из-за надбавок и доплат, предусмотренных законодательством. В частности, сейчас пенсионерам начисляются надбавки «по возрасту», ежемесячные выплаты за особые заслуги (от 23% до 35%), за статус «ветеран войны» или «почетный донор».

Доплата за сверхнормативный стаж

Отдельно назначают доплаты тем, кто имеет сверхнормативный стаж (для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет). Она составляет 1% от пенсии за каждый дополнительный год, но не более 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных — 25,95 гривни. То есть за 10 лет стажа сверх нормы доплатят 259 гривен.

Как узнать ориентировочный размер своей пенсии

Приблизительную сумму будущей выплаты можно оценить самостоятельно, зная возраст, страховой стаж и уровень официальной зарплаты. Для этого достаточно воспользоваться пенсионным калькулятором, который учитывает эти три ключевых показателя.

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