Штраф за нарушение правил воинского учета теперь можно оплатить прямо в приложении "Резерв+". Если уложиться в 15 дней после вынесения постановления, сумма уменьшится вдвое.

Мобилизация в Украине и правила воинского учета постоянно дополняются новыми требованиями, и многим военнообязанным приходится иметь дело со штрафами от ТЦК. Теперь их можно оплатить, не выходя из дома, — прямо в приложении "Резерв+".

Штраф за нарушение правил воинского учета назначают по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В мирное время суммы небольшие, но в особый период, то есть во время военного положения, они существенно возрастают.

Какие суммы штрафов действуют сейчас

Для обычных граждан, нарушивших правила воинского учета, штраф составляет от 17 000 до 25 500 гривен. Для должностных лиц предприятий, ответственных за ведение учета, сумма выше — от 34 000 до 51 000 гривен.

Отдельно действует статья 210-1 — за нарушение законодательства об обороне и мобилизационной подготовке. Неявка по повестке или уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии наказывается штрафом от 25 500 до 34 000 гривен для граждан.

Скидка 50%: как не переплатить

В "Резерв+" штраф можно оплатить со скидкой. Если внести средства в течение 15 дней с момента вынесения постановления, придется заплатить лишь половину минимальной суммы. Например, штраф в 17 000 гривен уменьшается до 8 500 гривен.

Срок отсчета начинается не с момента, когда вы увидели постановление, а со дня его официального вынесения. Поэтому затягивать с оплатой не стоит — после 15 дней скидка сгорает, и придется платить полную сумму.

Как оплатить штраф в "Резерв+"

Пошагово алгоритм выглядит так:

Загрузите или обновите приложение "Резерв+" и авторизуйтесь через "Дію.Підпис" или BankID.

В главном меню перейдите в раздел со штрафами — там отобразится постановление, если его уже внесли в реестр.

Выберите постановление и нажмите "Оплатить". Оплата происходит через банковскую карту прямо в приложении.

После оплаты сохраните квитанцию — она будет подтверждением, если возникнут расхождения с ТЦК.

Если постановления еще нет в приложении, но вы знаете, что его вынесли, стоит обратиться в территориальный центр комплектования или дождаться, пока документ подгрузится в реестр.

Что делать, если штраф в "Резерв+" не отображается

Бывает, что постановление о штрафе уже есть, но в приложении оно не появилось. В таком случае можно проверить наличие штрафа по номеру постановления в реестре исполнительных производств или непосредственно в ТЦК. Обычно сведения подтягиваются в течение нескольких дней после вынесения решения.

Стоит помнить, что регулярная оплата штрафов не освобождает от обязанности стать на воинский учет или явиться по повестке. Штраф — это лишь административная санкция, а не "откуп" от мобилизационных обязанностей.

Ранее Politeka сообщала, что делать, если ТЦК потеряли медицинскую справку.

Также Politeka сообщала, как снять статус "в розыске" в "Резерв+".