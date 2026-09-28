После достижения пенсионного возраста человека с инвалидностью не переводят автоматически на другой вид выплат. Решение принимают только по заявлению, а размер новой пенсии по возрасту может оказаться меньше, чем нынешняя по инвалидности.

Пенсия в Украине может быть больше после перерасчета, однако смена вида выплат не всегда работает в пользу получателя. Достижение пенсионного возраста не означает, что пенсию по инвалидности автоматически заменят на выплаты по возрасту: переход происходит только по личному обращению человека в Пенсионный фонд.

Право на пенсию по возрасту возникает после достижения установленного законом возраста и при наличии необходимого страхового стажа. Выход на пенсию в Украине возможен в 60, 63 или 65 лет — в зависимости от того, сколько лет страхового стажа человек накопил на год обращения.

Когда можно перейти на выплаты по возрасту

Требования к страховому стажу постепенно растут, поэтому у людей одного возраста они могут отличаться. Если стажа для назначения пенсии в 60 лет не хватает, право на нее может возникнуть позже — в 63 или 65 лет. Если же стажа не хватает даже до 65 лет, человек может продолжать получать пенсию по инвалидности, пока сохраняются основания для ее выплаты.

Для перехода нужно подать заявление в орган Пенсионного фонда. Проверяются документы о страховом стаже, заработной плате, периодах работы и инвалидности. Если сведения есть в электронных реестрах, часть бумаг подавать повторно не придется, но при расхождениях могут понадобиться бумажные подтверждения.

Почему пенсия по инвалидности может быть выгоднее

Размер пенсии по инвалидности зависит от группы и определяется в процентах от пенсии по возрасту, рассчитанной с учетом стажа и заработка. Для разных групп применяют разные проценты, поэтому два человека с одинаковым стажем могут получать разные суммы.

При расчете пенсии по инвалидности учитывается дополнительный стаж — период со дня установления инвалидности до достижения пенсионного возраста. Это может сделать выплату по инвалидности больше, чем пенсия по возрасту, рассчитанная только за фактически накопленный стаж.

На сумму также влияют доплаты, надбавки и повышения: статус лица с инвалидностью вследствие войны, инвалидность с детства, трудовое увечье, профессиональное заболевание, содержание нетрудоспособных членов семьи. Часть этих выплат привязана к виду основной пенсии, поэтому перед переходом стоит проверить, сохранятся ли все надбавки.

Напротив, пенсия по возрасту может быть больше, если человек имеет значительный страховой стаж и высокий официальный заработок, долго работал после назначения пенсии или имеет право на повышение за отсрочку выхода на пенсию.

Как сравнить выплаты и не потерять выгодные условия

Перед сменой вида пенсии стоит получить размер выплаты по инвалидности на текущую дату и отдельный расчет возможной пенсии по возрасту. Сравнивать нужно не только основной размер, но полную сумму, поступающую ежемесячно со всеми повышениями и доплатами.

Во время консультации уточните, какой стаж засчитан, учтены ли все периоды работы, подтвержден ли заработок до 2000 года, есть ли в реестре данные о специальном статусе или льготах. Ошибка в учете даже нескольких лет стажа может повлиять на право на пенсию и ее итоговый размер.

Самый безопасный порядок действий — сначала получить предварительный расчет, а затем подавать заявление. В обращении можно попросить сообщить размер пенсии по возрасту, сумму выплаты по инвалидности после возможных перерасчетов и перечень доплат, которые сохранятся или прекратятся. Если расчет вызывает сомнения, пенсионер имеет право требовать письменное объяснение примененных показателей.

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