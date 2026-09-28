Пенсия в Украине может быть больше после перерасчета, однако смена вида выплат не всегда работает в пользу получателя. Достижение пенсионного возраста не означает, что пенсию по инвалидности автоматически заменят на выплаты по возрасту: переход происходит только по личному обращению человека в Пенсионный фонд.

Право на пенсию по возрасту возникает после достижения установленного законом возраста и при наличии необходимого страхового стажа. Выход на пенсию в Украине возможен в 60, 63 или 65 лет — в зависимости от того, сколько лет страхового стажа человек накопил на год обращения.

Когда можно перейти на выплаты по возрасту

Требования к страховому стажу постепенно растут, поэтому у людей одного возраста они могут отличаться. Если стажа для назначения пенсии в 60 лет не хватает, право на нее может возникнуть позже — в 63 или 65 лет. Если же стажа не хватает даже до 65 лет, человек может продолжать получать пенсию по инвалидности, пока сохраняются основания для ее выплаты.

Для перехода нужно подать заявление в орган Пенсионного фонда. Проверяются документы о страховом стаже, заработной плате, периодах работы и инвалидности. Если сведения есть в электронных реестрах, часть бумаг подавать повторно не придется, но при расхождениях могут понадобиться бумажные подтверждения.

Почему пенсия по инвалидности может быть выгоднее

Размер пенсии по инвалидности зависит от группы и определяется в процентах от пенсии по возрасту, рассчитанной с учетом стажа и заработка. Для разных групп применяют разные проценты, поэтому два человека с одинаковым стажем могут получать разные суммы.

При расчете пенсии по инвалидности учитывается дополнительный стаж — период со дня установления инвалидности до достижения пенсионного возраста. Это может сделать выплату по инвалидности больше, чем пенсия по возрасту, рассчитанная только за фактически накопленный стаж.

Пенсия по инвалидности в 2025 году

На сумму также влияют доплаты, надбавки и повышения: статус лица с инвалидностью вследствие войны, инвалидность с детства, трудовое увечье, профессиональное заболевание, содержание нетрудоспособных членов семьи. Часть этих выплат привязана к виду основной пенсии, поэтому перед переходом стоит проверить, сохранятся ли все надбавки.

Напротив, пенсия по возрасту может быть больше, если человек имеет значительный страховой стаж и высокий официальный заработок, долго работал после назначения пенсии или имеет право на повышение за отсрочку выхода на пенсию.

Пенсия по возрасту в Украине

Как сравнить выплаты и не потерять выгодные условия

Перед сменой вида пенсии стоит получить размер выплаты по инвалидности на текущую дату и отдельный расчет возможной пенсии по возрасту. Сравнивать нужно не только основной размер, но полную сумму, поступающую ежемесячно со всеми повышениями и доплатами.

Во время консультации уточните, какой стаж засчитан, учтены ли все периоды работы, подтвержден ли заработок до 2000 года, есть ли в реестре данные о специальном статусе или льготах. Ошибка в учете даже нескольких лет стажа может повлиять на право на пенсию и ее итоговый размер.

Самый безопасный порядок действий — сначала получить предварительный расчет, а затем подавать заявление. В обращении можно попросить сообщить размер пенсии по возрасту, сумму выплаты по инвалидности после возможных перерасчетов и перечень доплат, которые сохранятся или прекратятся. Если расчет вызывает сомнения, пенсионер имеет право требовать письменное объяснение примененных показателей.

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