Мобилизация в Украине не предусматривает массового призыва всех мужчин 60+ с 1 октября — такие слухи являются фейком, объяснил юрист Алексей Мендрух.

Мобилизация в Украине и призыв мужчин 60+ обросли новыми слухами — в сети пишут, будто с 1 октября территориальные центры комплектования начнут массово забирать всех пенсионеров. Юрист Алексей Мендрух подчеркнул: такие сообщения являются фейком.

Всеобщая мобилизация действительно продолжается, однако заявления о тотальном призыве пожилых людей не имеют под собой законодательной основы. Принудительно привлечь к службе мужчину старше 60 лет государство может только в отношении очень узкой категории — высшего офицерского состава Вооруженных сил Украины.

Для этих лиц предельный возраст службы достигает 65 лет согласно статье 22 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». К высшему офицерскому составу относятся бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал, а в корабельном составе флота — коммодор, контр-адмирал, вице-адмирал и адмирал.

Все остальные военнослужащие — от рекрутов и солдат до майоров и полковников — в период военного положения подлежат службе исключительно до 60 лет. Для остальных украинцев старшего возраста призыв возможен только на добровольной основе: они имеют право заключить с воинской частью годовой контракт.

Кто реально подлежит призыву

Мужчины от 50 до 60 лет подлежат мобилизации на общих основаниях. Военнообязанного могут призвать даже в 59 лет, если военно-врачебная комиссия признает его годным. Поэтому юрист советует лицам с хроническими болезнями иметь свежие заключения врачей — устные жалобы на самочувствие при комиссии во внимание не принимаются.

Годовой контракт оформляется с согласия самой части и при условии соответствия состояния здоровья установленным медицинским критериям. По истечении срока действие контракта можно продлить еще на год.

Напоследок юрист напомнил об ответственности за игнорирование повесток. За безосновательный отказ от повестки для уточнения учетных данных предусмотрен административный штраф от 17 000 до 25 500 гривен, а неявка по мобилизационному распоряжению после прохождения ВВК влечет уголовную ответственность — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация в Украине в октябре: в Минобороны пояснили, кого первым призовут на службу.

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