Денежная помощь в Киевской области доступна ВПЛ и местным жителям общин из зоны боевых действий: можно получить до 2600 долларов на запуск, восстановление или развитие собственного микробизнеса.

Денежная помощь в Киевской области для ВПЛ пополнилась новой программой поддержки микробизнеса. Общественная организация «Центр занятости Свободных людей» в сотрудничестве с Mercy Corps предлагает до 2600 долларов на открытие, восстановление или развитие собственного дела.

О запуске программы сообщает ИА «РеИнформ» со ссылкой на «ЯМариуполь.Киев». Она направлена на людей и микробизнесы, которые пострадали из-за войны и хотят начать, восстановить или развить собственное дело.

Участие могут принять переселенцы, а также местные жители общин, относящихся к территориям, где ведутся или велись боевые действия, — согласно перечню, определенному приказом №376. Деньги можно использовать исключительно на приобретение оборудования и инструментов.

Программа действует в Киевской области и городе Киеве, а также в Днепропетровской, Черниговской и Одесской областях. Аграрные бизнес-идеи в рамках программы не поддерживаются.

Помимо финансирования, участникам предоставляют доступ к обучению, практическим онлайн-встречам и занятиям о том, как планировать, развивать и усиливать собственный бизнес.

Как подать заявку

Регистрация на участие доступна по ссылке, которую опубликовали организаторы. Подать заявку могут ВПЛ, проживающие в Киевской области или Киеве, — после регистрации участников отбирают для участия в обучении и финансировании.

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