Грошова допомога в Київській області: родини внутрішньо переміщених осіб з дітьми можуть отримати цільову виплату на оренду житла від благодійного фонду. Хто має право та як зареєструватися — далі в матеріалі.

Грошова допомога для ВПО в Київській області розширюється на родини з дітьми — благодійний фонд «СОС Дитячі містечка» відкрив реєстрацію на цільову виплату на оренду житла для сімей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Проєкт реалізує БФ «СОС Дитячі містечка» за підтримки міжнародної організації SOS-Kinderdörfer weltweit, повідомляє ресурс «де Допомога». Грошова допомога в Київській області надається одноразово і спрямована винятково на оплату оренди житла.

Хто може отримати виплату

Право на грошову допомогу мають три категорії родин зі статусом ВПО. Перша — дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, де батьки-вихователі або прийомні батьки є переселенцями. Друга — багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей. Третя — опікуни та піклувальники, які мають статус ВПО і дбають про дітей віком до 18 років.

Пріоритет надається сім'ям, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб після 24 лютого 2022 року.

Скільки виплачують і на що

Фіксованої суми немає: розмір виплати залежить від місця проживання родини і розраховується за вартістю оренди житлової нерухомості в конкретному населеному пункті. Фонд наголошує, що ці кошти не призначені для оплати комунальних послуг чи інших платежів, пов'язаних з утриманням житла.

Допомога в межах проєкту надається один раз. Якщо родина вже отримувала таку виплату, повторна подача заявки не передбачена. Після отримання грошей заявник зобов'язаний надати звіт про їх використання.

Де діє програма

Програма охоплює Київ, Київську область та ще 13 областей: Полтавську, Миколаївську, Івано-Франківську, Львівську, Чернівецьку, Чернігівську, Закарпатську, Одеську, Волинську, Дніпропетровську, Сумську, Херсонську і Запорізьку.

Як зареєструватися на допомогу

Для участі потрібно заповнити онлайн-форму за посиланням на платформі Microsoft Forms. Після заповнення анкети з родиною зв'яжуться фахівці фонду, які зорієнтують щодо подальших кроків і термінів очікування виплати.

Стежити за новинами про допомогу можна в мобільному додатку «де Допомога» або в Telegram-каналі ДеДопомога.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога в Київській області: у Мінсоцполітики розповіли, як отримати 3000 гривень на місяць.

Також Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО в Київській області: хто отримає нові будинки.

Як повідомляла Politeka, подорожчання продуктів у Київській області: на які товари ціни злетіли майже на 40% за місяць.