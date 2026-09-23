Мобільний оператор «Київстар» з 29 вересня 2026 року закриває спеціальну пропозицію «Бізнес-старт», за якою нові корпоративні клієнти отримували знижку 35% на перші шість місяців обслуговування.

Тарифи «Київстар» цієї осені переписують уже не вперше, і цього разу зміни стосуються бізнес-клієнтів. З 29 вересня 2026 року оператор закриває пропозицію «Бізнес-старт» — знижку 35% для нових корпоративних абонентів на перші шість місяців обслуговування.

Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті. У «Київстар» пояснили, що запити ринку постійно змінюються, тож умови обслуговування клієнтів разом із послугами адаптують до нових реалій. Оператор проаналізував потреби корпоративних абонентів і розробив інший механізм підтримки.

Скільки платили за «Бізнес-старт»

Пропозиція «Бізнес-старт» передбачала знижку 35% для юридичних осіб та ФОП, які вперше підключали бізнес-тарифи «Київстар». У вересні 2026 року абоненти за акцією сплачували:

тариф «На зв'язку» — 260 грн/міс. замість 400 грн;

тариф «На зв'язку Безлім» — 390 грн/міс. замість 600 грн;

тариф «На зв'язку Безлім+» — 650 грн/міс. замість 1000 грн.

Знижка починала діяти з першого місяця обслуговування й тривала пів року.

Кого торкнеться скасування

Підключити «Бізнес-старт» більше не можна буде з 29 вересня. Водночас клієнти, які вже активували знижку, зможуть користуватися нею до завершення строку дії акційної пропозиції — до кінця своїх шести пільгових місяців.

Що прийде на зміну

Замість «Бізнес-старту» «Київстар» запускає програму «Купуй більше». За новими умовами корпоративним клієнтам обіцяють знижку на щомісячну абонентську плату за кожен підключений номер.

Що робити абонентам

Тим, хто вже користується «Бізнес-стартом», додатково нічого оформлювати не потрібно — знижка діятиме автоматично до кінця акційного періоду. Нові бізнес-клієнти зможуть оформити програму «Купуй більше» через офіційний сайт оператора або в магазинах «Київстар».

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